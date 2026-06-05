Omicidio a Boscotrecase: ucciso vicino di casa, sospetto in fuga

Un uomo di 46 anni viene trovato morto nella sua abitazione dopo essere stato colpito da un proiettile. Il principale sospettato, identificato come vicino della vittima, è riuscito a fuggire. Indagini in corso per chiarire dinamica e movente.

Nella zona vesuviana della provincia di Napoli , precisamente a Boscotrecase , in corso Umberto I angolo via Promiscua, si è consumata una tragedia. Un uomo, dopo aver esploso più colpi di arma da fuoco contro un vicino di casa, si è dato alla fuga rendendosi momentaneamente irreperibile.

La vittima, identificata in Salvatore Solimeno, 46 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stata colpita da un proiettile che, stando alle prime ipotesi diagnostiche, potrebbe aver reciso l'arteria femorale. Nonostante le gravi ferite, l'uomo è riuscito a trascinarsi fino all'interno della propria abitazione, nello stesso immobile dove abitava il sospettato, al confine tra i comuni di Boscotrecase e Boscoreale, dove è deceduto. Il corpo è stato scoperto intorno alle 16.30.

Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i Carabinieri della sezione investigazioni scientifiche per i rilievi del caso, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco. Le autorità confermano il decesso e hanno avviato un'indagine approfondita per chiarire la dinamica esatta dei fatti e il movente dell'omicidio. Una delle piste principali sembra essere una lite scaturita tra vicini, ma non sono escluse altre spiegazioni.

I Carabinieri sono attivamente impegnati nella ricerca del principale sospettato, che al momento risulta latitante dopo essersi allontanato dalla scena del crimine. La comunità locale è sotto shock per l'evento violento e le autorità invitano chiunque avesse informazioni a presentarsi. L'inchiesta prosegue senza sosta per assicurare il responsabile alla giustizia e fare piena luce su questa tragedia che ha colpito un'area già segnata da difficoltà sociali





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