Mario Corniglia ha confessato di aver soffocato la moglie malata Emma Rosa Rey a Bossico. Indagini in corso su casi correlati in Campania e Lazio con cinque vittime in due giorni.

Una grave tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Bossico, in provincia di Bergamo, nelle scorse ore. Mario Corniglia, un ex camionista di 63 anni, ha chiamato i carabinieri per confessare l'uccisione della moglie, Emma Rosa Rey. L'uomo ha fornito una motivazione inquietante, sostenendo di aver esaudito una richiesta della compagna, affetta da una malattia degenerativa da lungo tempo. La versione del sospettato è al vaglio delle autorità competenti per verificarne la fondatezza.

Il resoconto dell'omicidio a Bossico

L'allarme è scattato intorno alle 18:30 del 17 novembre. Mario Corniglia ha telefonato al numero di emergenza 112, dichiarando esplicitamente di avere ucciso la moglie. Al loro arrivo nella residenza situata in via Provinciale, i militari e i sanitari del 118 hanno trovato l'uomo ad attenderli. All'interno dell'abitazione, in un'altra stanza, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Emma Rosa Rey. I medici del soccorso sanitario hanno potuto solo constatare il decesso, confermando la morte della donna.

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Immediatamente sono stati avviati i rilievi tecnici sulla scena del crimine. Mario Corniglia è stato posto in stato di arresto. Dalle sue dichiarazioni è emerso un quadro complesso e delicato. La donna soffriva di una patologia degenerativa da tempo. Corniglia ha ammesso di aver utilizzato un bastone per soffocare la moglie, affermando di aver agito su sua esplicita richiesta. Sulle circostanze precise del gesto sono in corso approfondite verifiche da parte degli investigatori.

Le indagini sulla biografia della coppia hanno portato alla luce dati personali significativi. Non risultano precedenti interventi delle forze dell'ordine o denunce sporte dalla vittima contro il marito. La coppia, entrambe di origini piemontesi, viveva a Bossico da tempo. Il matrimonio era stato celebrato otto anni fa. Emma Rosa Rey, 61 anni, era casalinga. Oggi sarà disposta l'autopsia per accertare le cause esatte del decesso.

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Un contesto di violenza domestica in espansione

La vicenda di Bossico non è isolata, ma si inserisce in un contesto nazionale preoccupante. La sessantunenne di Bossico è la quinta donna uccisa in due giorni in diverse regioni italiane. Nel Salernitano, a Castel San Giorgio, i carabinieri hanno fermato una persona, di cui non si conoscono ancora le generalità, accusata dell'omicidio di un'anziana di 88 anni. La vittima è stata trovata morta nella sua abitazione, deceduta a causa di almeno una decina di coltellate inflitte dall'aggressore.

Un'altra tragedia simile si è verificata a Serre, un comune a sud di Salerno. Immacolata Paolino, 82 anni, è stata uccisa dal marito di 88 anni nella loro abitazione. L'anziano ha colpito la moglie con un'arma da taglio al collo e al torace. Successivamente, l'uomo ha cercato invano di togliersi la vita, segnalando la gravità della situazione psicologica in cui versava. Le indagini in questi casi procedono con urgenza per definire le responsabilità.

Ad Angri, sempre in provincia di Salerno, è stata uccisa la cinquantenne Assunta Abbruzzese. Le indagini hanno concentrato i principali sospetti attorno a uno dei suoi due figli. Nello specifico, il focus è sul secondogenito di 28 anni, che risulta ancora irreperibile per le autorità. La dinamica in questo caso appare diversa rispetto agli episodi precedenti, coinvolgendo la discendenza diretta piuttosto che il coniuge.

Ulteriori casi e implicazioni legali

La serie di efferati crimini continua anche nel Lazio. A San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, l'ottantenne Gerardo Di Raimo ha chiamato i carabinieri dichiarando di avere ucciso la moglie. Le indagini stanno cercando di stabilire se ci siano collegamenti tra i diversi episodi o se si tratti di fenomeni indipendenti scatenati da crisi personali e familiari. La pressione sociale sulle istituzioni per prevenire queste tragedie è in aumento.

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Le autorità stanno analizzando attentamente la motivazione dell'eutanasia invocata da Mario Corniglia. Se confermata, la richiesta della vittima potrebbe costituire un elemento di circostanza rilevante, ma non giustifica l'omicidio secondo la legge italiana. La comunità internazionale e nazionale sta monitorando da vicino l'evolversi di queste vicende, chiedendo maggiore supporto ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza agli anziani malati. La prevenzione rimane la chiave per evitare nuovi lutti familiari.