Omicidio a Castiglione di Sicilia: corpo senza vita di un 66enne trovato in campagna

Un uomo di 66 anni, Giuseppe Florio, è stato trovato morto in campagna a Castiglione di Sicilia. L'omicidio, caratterizzato da estrema violenza, potrebbe essere avvenuto tra Taormina e Giardini Naxos. Le indagini sono in corso per ricostruire i fatti e identificare l'assassino.

Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania. Nei pressi della strada provinciale 81, nelle campagne di Mitogio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Giuseppe Florio , un uomo di 66 anni originario di Taormina , nel Messinese.

La scoperta è avvenuta grazie a un passante che, notando qualcosa di sospetto, ha allertato immediatamente le autorità. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Randazzo, supportati dal nucleo radiomobile e dalla scientifica. Il corpo di Florio presentava segni evidenti di violenza: secondo un esame preliminare, l'uomo è stato colpito ripetutamente alla testa con un martello e ha subito diverse coltellate all'addome e al torace.

Gli inquirenti ipotizzano che l'omicidio sia avvenuto in un'area diversa da quella del ritrovamento, probabilmente tra Taormina e Giardini Naxos, nel Messinese. Dopo l'omicidio, l'assassino avrebbe spostato il corpo in territorio etneo e dato fuoco all'auto della vittima in un tentativo di cancellare ogni traccia del crimine. Le indagini sono in corso e diverse persone sono state condotte nella caserma dell'Arma di Taormina per essere interrogate dai sostituti procuratori di Catania e Messina.

Se l'omicidio fosse avvenuto nel Messinese, la competenza dell'inchiesta passerebbe alla Procura di Messina. Gli inquirenti stanno approfondendo la vita di Giuseppe Florio, che risulta incensurato, e stanno ascoltando familiari e conoscenti per ricostruire i suoi ultimi movimenti. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia per determinare con precisione le cause e il momento della morte. Secondo le prime indiscrezioni, il movente dell'omicidio potrebbe essere legato a dissidi personali o a rapporti interpersonali degenerati.

La comunità locale è sotto shock e attende ulteriori sviluppi dalle indagini in corso





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