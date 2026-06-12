Omicidio a Cinisello Balsamo: figlio psichiatrico uccide il padre con un mortaio di marmo

Un uomo di 47 anni con disturbi psichiatrici ha ucciso il padre 73enne a Cinisello Balsamo. Due accessi al pronto soccorso nei giorni precedenti senza ricovero. Il figlio ha colpito il padre con un mortaio e tentato di bruciare il corpo. Precedente condanna per omicidio preterintenzionale.

Le indagini sull'omicidio di Giuseppe Arena, 73 anni, avvenuto all'alba di giovedì 11 giugno a Cinisello Balsamo , nel Milanese, rivelano elementi critici riguardanti le condizioni psichiatriche del figlio 47enne, Raffaele Arena, autore del delitto.

Nei due giorni precedenti, il giovane era stato portato due volte al pronto soccorso dell'ospedale Bassini a causa di episodi di forte agitazione, senza che in entrambi i casi venisse disposto il ricovero. Il padre, ormai in difficoltà nel gestire la situazione, aveva chiesto aiuto al 112. L'allarme è scattato intorno alle 5.30 quando il fumo nero è uscito dall'appartamento di via Alfonso Casati 6.

I carabinieri di passaggio hanno visto il principio d'incendio, spento con estintori, e hanno fermato Raffaele Arena mentre cercava di dare fuoco al materasso per occultare il corpo del padre, ucciso con un mortaio di marmo in camera da letto. Nonostante la vicinanza di alcuni vicini, che nei minuti prima della tragedia avevano notato padre e figlio apparentemente tranquilli, il dramma si è consumato in breve tempo.

Raffaele Arena non era nuovo a episodi di violenza: nel 2017 era stato condannato per omicidio preterintenzionale dopo aver colpito con uno schiaffo un pensionato 78enne fuori da un bar, causandone la caduta e il successivo decesso. Scontati cinque anni in una Rems, residenza per esecuzione delle misure di sicurezza per malati mentali autori di reato, beneficiava di Follow-up dal Centro psicosociale. Le autorità stanno ora ricostruendo le ultime ore e valutando eventuali segnali di aggravamento non colti





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omicidio Cinisello Balsamo Disturbi Psichiatrici Pronto Soccorso Rems

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incidente familiare a Cinisello Balsamo: padre ucciso da figlioUn uomo di 47 anni ha ucciso il padre di 73 anni dopo una violenta aggressione tra le mura domestiche.

Read more »

Uccide in padre dandogli fuoco, tragedia a Cinisello BalsamoHa cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco uccidendolo. E' accaduto a Cinisello Balsamo (Milano)

Read more »

Dramma a Cinisello Balsamo: 47enne uccide il padre e gli dà fuocoUn uomo di 47 anni con disturbi psichici ha ucciso il padre di 73 anni a Cinisello Balsamo, colpendolo con un corpo contundente e dandogli fuoco. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

Read more »

Omicidio a Cinisello Balsamo oggi: uccide il padre e incendia il corpo, arrestato il figlio 47enneOmicidio a Cinisello Balsamo oggi: uccide il padre e incendia il corpo, arrestato il figlio 47enne. Leggi sul tg la 7

Read more »