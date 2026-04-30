Omicidio a Ibiza: italiano accoltellato in pieno giorno, indagini su regolamento di conti

Un 35enne originario di Pagani è stato ucciso a Ibiza in un'aggressione che la polizia spagnola ipotizza sia legata a un regolamento di conti tra connazionali. Le indagini sono in corso per identificare i due uomini ricercati.

Nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile, a Ibiza , nella zona turistica di Playa d'en Bossa, al confine tra i municipi di Ibiza e San Josef, nei pressi di un bar chiuso da mesi vicino alla spiaggia, si è consumato un tragico omicidio.

Francesco Sessa, un 35enne originario di Pagani, in provincia di Salerno, è stato accoltellato in pieno giorno, davanti a decine di testimoni. L'uomo, che lavorava come pizzaiolo in un ristorante dell'isola da alcuni anni, è morto a causa di una coltellata all'addome, che gli ha provocato un arresto cardiocircolatorio prima dell'arrivo dei soccorsi. Le indagini della Guardia Civil spagnola sono ancora in corso, ma l'ipotesi iniziale di una rapina è stata scartata.

Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione potrebbe essere legata a un regolamento di conti tra connazionali, con Sessa che avrebbe avuto un ultimo incontro e una lite con un gruppo di italiani residenti sull'isola delle Baleari. La polizia sta cercando due uomini, che sarebbero fuggiti subito dopo l'omicidio, facendo perdere le loro tracce. La vittima è stata accoltellata all'altezza dell'emitorace sinistro, e nonostante i tentativi di rianimazione da parte del Samu061, non è sopravvissuto.

L'allarme è stato dato da una donna che, dopo aver parcheggiato vicino al luogo del crimine, ha notato l'uomo insanguinato a terra. Le autorità stanno cercando di fare chiarezza su un omicidio che ha scosso la comunità italiana sull'isola, con l'ipotesi che Sessa conoscesse i suoi assassini e che la morte fosse il risultato di una questione irrisolta tra loro.

La zona di Playa d'en Bossa, solitamente affollata di turisti, è stata teatro di un evento violento che ha lasciato sconvolti i residenti e i visitatori. Le indagini sono ancora in corso, e la Guardia Civil sta esaminando le immagini delle telecamere di sicurezza per identificare i responsabili. Nel frattempo, la comunità italiana a Ibiza è in lutto per la perdita di un membro della loro comunità, mentre si attende che la giustizia faccia il suo corso.

La famiglia di Francesco Sessa, intanto, è in attesa di risposte e di giustizia per la morte del loro caro, mentre la polizia spagnola continua a lavorare per risolvere il caso e portare i colpevoli davanti alla legge





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