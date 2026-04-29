Omicidio a Ibiza: trentenne italiano ucciso a coltellate

Un uomo italiano di trent'anni è stato ucciso a Ibiza con una coltellata al torace. Le indagini sono in corso e si sospetta un regolamento di conti.

Un tragico evento ha scosso l'isola di Ibiza questo pomeriggio, con la morte di un cittadino italiano di trent'anni, vittima di un'aggressione mortale. L'uomo è stato colpito con un'unica, fatale coltellata al torace, inflitta da un aggressore che è immediatamente fuggito dalla scena del crimine.

Le prime ipotesi investigative, inizialmente orientate verso un possibile tentativo di rapina, si sono rapidamente rivelate infondate, lasciando spazio alla convinzione che si tratti di un regolamento di conti. La dinamica dell'accaduto, ricostruita attraverso le prime testimonianze raccolte dalle autorità spagnole, dipinge un quadro inquietante.

Intorno alle 16:30, la vittima è stata vista coinvolta in una discussione animata con altre due persone, la cui provenienza geografica è ancora oggetto di indagine, ma che secondo alcuni testimoni oculari potrebbero essere originarie di Napoli e parlavano una lingua straniera non identificata con certezza. La tensione sembrava palpabile, ma la situazione è precipitata in modo improvviso e violento.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, le due persone con cui l'italiano stava discutendo erano già scomparse, rendendo più complessa l'identificazione dei responsabili. A dare l'allarme è stata una donna che, dopo aver parcheggiato l'auto nelle vicinanze del luogo della discussione, ha notato la presenza dell'uomo riverso a terra, in una pozza di sangue. La sua prontezza nel chiamare immediatamente i soccorsi, purtroppo, non è stata sufficiente a salvare la vita del trentenne.

L'intervento dei medici e dei paramedici è stato tempestivo, ma le condizioni dell'uomo erano critiche fin dal primo momento. Per oltre un'ora, il personale sanitario ha compiuto ogni sforzo possibile per rianimarlo, praticando manovre di rianimazione cardiopolmonare e cercando di contenere l'ampia ferita toracica. Nonostante l'impegno profuso, ogni tentativo si è rivelato vano e il trentenne è stato dichiarato deceduto sul posto.

La scena del crimine, accuratamente transennata dalle forze dell'ordine, è stata oggetto di un minuzioso sopralluogo da parte degli investigatori della Guardia Civil, incaricati di condurre le indagini. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze da tutti coloro che potrebbero aver assistito all'aggressione o avere informazioni utili per risalire all'identità dell'aggressore e al movente del crimine.

Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'uomo barcollare, tenendosi una mano sul torace, manifestando evidenti segni di dolore, ma nessuno di loro ha assistito direttamente all'atto dell'aggressione, rendendo più difficile la ricostruzione precisa degli eventi. L'area in cui è avvenuto l'omicidio, Platja d'en Bossa, si trova in una zona al confine tra i comuni di Ibiza e San Josep, nei pressi della sede di un'associazione di quartiere e di un bar che risulta chiuso da diversi mesi.

Si tratta di una zona relativamente isolata, poco frequentata dai turisti, soprattutto durante la bassa stagione, il che potrebbe aver contribuito a rendere più facile la fuga dell'aggressore. Al momento, non è ancora chiaro se l'italiano risiedesse stabilmente a Ibiza o se si trovasse sull'isola per motivi di lavoro, vacanza o per un incontro specifico. Anche la sua identità è ancora riservata, in attesa di accertamenti da parte delle autorità consolari italiane





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