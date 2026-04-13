Omicidio a Massa: Cinque indagati, due fermati per concorso in omicidio volontario

I Carabinieri hanno identificato cinque persone per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa. Due maggiorenni sono stati fermati, mentre la posizione dei tre minorenni è al vaglio della Procura minorile di Genova. Il procuratore ipotizza 'dolo d'impeto', e domani è prevista una fiaccolata in memoria della vittima. La compagna racconta la brutalità dell'aggressione.

Sono state identificate cinque persone dai Carabinieri in relazione all'omicidio di Giacomo Bongiorni avvenuto a Massa . Due di queste, maggiorenni, sono state fermate con l'accusa di 'concorso in omicidio volontario', mentre la posizione dei restanti tre, minorenni, è al vaglio della Procura minorile di Genova. Il procuratore di Massa , Piero Capizzoto, ha confermato in conferenza stampa che al momento non risultano altri maggiorenni coinvolti oltre ai due fermati.

I due maggiorenni arrestati sono stati interrogati domenica dal magistrato di turno. Durante le perquisizioni, sono stati rinvenuti capi di abbigliamento che si presume siano stati indossati durante l'aggressione e che risultano visibili dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Intanto, il minorenne fermato per la morte di Bongiorni è stato trasferito in stato di fermo, sempre per concorso in omicidio volontario, presso il centro di prima accoglienza per minori a Genova, in attesa della convalida del fermo che avverrà nei prossimi giorni. Ulteriori indagini sembrano indicare il coinvolgimento di altri minorenni nello stesso reato, ma la Procura presso il Tribunale dei minori di Genova, competente per territorio, ha disposto la riservatezza sulle indagini in corso, al fine di tutelare le indagini e i soggetti coinvolti. La comunità è sotto shock per la brutalità dell'aggressione, e le indagini sono in corso per fare piena luce sull'accaduto e stabilire le responsabilità individuali e collettive. Le indagini in corso mirano a ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e a chiarire le motivazioni che hanno portato alla tragica morte di Giacomo Bongiorni. Il procuratore Capizzoto ha sottolineato come gli aggressori e le vittime non si conoscessero precedentemente, suggerendo che l'omicidio sia stato determinato da un 'dolo d'impeto', ovvero da una reazione improvvisa e non premeditata. Questa ipotesi è supportata dall'assenza di precedenti tra le parti coinvolte, escludendo, almeno per ora, moventi legati a rancori preesistenti o a conflitti personali. Le autorità stanno concentrando gli sforzi per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi, analizzando le testimonianze, i filmati delle telecamere e gli elementi raccolti durante le perquisizioni. Le dichiarazioni della compagna di Bongiorni, Sara Tognocchi, rilasciate al Corriere della Sera, forniscono una drammatica testimonianza della violenza subita e descrivono in dettaglio l'aggressione, sottolineando la brutalità e la mancanza di pietà degli aggressori. La donna racconta di aver assistito impotente all'aggressione, implorando i giovani di smettere, ma invano. Le sue parole, cariche di dolore e rabbia, contribuiscono a delineare il quadro di una tragedia che ha sconvolto la comunità e che richiede una risposta ferma e decisa da parte delle autorità. La fiaccolata prevista per domani a Massa rappresenta un momento di commemorazione e di condanna della violenza, un segnale di unità e di vicinanza alla famiglia della vittima. La comunità di Massa si prepara a dare l'ultimo saluto a Giacomo Bongiorni, mentre le indagini continuano per fare giustizia. Il sindaco Francesco Persiani ha annunciato il lutto cittadino per il giorno delle esequie, un gesto di rispetto e di solidarietà verso la famiglia della vittima e verso l'intera comunità. L'invito alla sobrietà, lanciato dal sindaco, mira a evitare strumentalizzazioni e a concentrare l'attenzione sul dolore e sulla necessità di trovare risposte. La fiaccolata, che si terrà domani sera, rappresenta un momento di raccoglimento e di riflessione, un'occasione per ricordare Giacomo e per ribadire la condanna della violenza. La compagna della vittima, Sara Tognocchi, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui descrive i terribili momenti dell'aggressione, raccontando come Giacomo sia stato brutalmente pestato a morte, sotto i suoi occhi e sotto quelli del figlio. La sua testimonianza contribuisce a dare un volto alla tragedia e a far emergere la crudeltà dell'atto. Le indagini proseguono per individuare tutti i responsabili e per accertare le dinamiche che hanno portato a questa violenza inaudita. La comunità attende con ansia i risultati delle indagini e spera che la giustizia possa essere fatta per Giacomo Bongiorni





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