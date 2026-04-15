Omicidio a Massa: Indagati Cinque Giovani, Chiarezza sui Dettagli Cruciali

Un'indagine è in corso a Massa per la morte di un uomo, Giacomo Bongiorni, in seguito a una rissa. Cinque giovani, tra cui tre minorenni, sono indagati per omicidio volontario e rissa aggravata. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione della dinamica dei fatti, analizzando le immagini delle telecamere e le testimonianze, per stabilire la causa del decesso e le responsabilità.

Sono cinque, tra cui tre minorenni, gli indagati per concorso in omicidio volontario e rissa aggravata. Il fulcro dell'inchiesta è stabilire se la morte dell'uomo sia stata causata da un singolo colpo oppure dalla sommatoria delle lesioni riportate durante la colluttazione. Un dramma che ha scosso profondamente la comunità di Massa , portando all'apertura di un'indagine che cerca di fare luce su quanto accaduto in piazza Felice Palma, a pochi passi dal municipio. L'evento ha visto coinvolti due maggiorenni e tre minorenni, accusati a vario titolo di reati gravi. Le indagini, condotte dalla Procura di Massa e dalla Procura per i Minorenni di Genova, si basano su un'attenta analisi delle immagini di videosorveglianza, testimonianze ancora frammentarie e accertamenti medico-legali in corso.

La dinamica dei fatti, ricostruita attraverso le immagini delle telecamere, rivela una sequenza di violenza brutale e letale. L'episodio sarebbe iniziato con un diverbio tra gruppi di giovani, degenerato rapidamente in una colluttazione. Le immagini mostrano un primo momento di contatto fisico, seguito da un pugno che ha fatto cadere a terra Giacomo Bongiorni, la vittima. Secondo gli inquirenti, a quel punto si sarebbe sviluppata una seconda fase dell'aggressione, con ulteriori colpi inferti mentre l'uomo era a terra. Le registrazioni video, prive di audio, sono fondamentali per le indagini. Gli investigatori stanno analizzando ogni fotogramma per ricostruire la sequenza esatta dei colpi e individuare il momento in cui si è verificato il trauma fatale. Tra gli indagati maggiorenni figurano Ionut Alexandru Miron, 23 anni, che ha fornito una versione dei fatti, e Eduard Alin Carutasu, 19 anni, che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sul fronte dei minorenni, uno è stato sottoposto a fermo e trasferito in una struttura di accoglienza a Genova, mentre gli altri due sono indagati. Uno dei minorenni avrebbe riferito di aver reagito dopo aver ricevuto un colpo, circostanza al vaglio degli investigatori.

L'indagine medico-legale, affidata al professor Francesco Ventura, incaricato dalla Procura per i Minorenni di Genova, dovrà chiarire la natura delle lesioni, la loro sequenza temporale e, soprattutto, quale sia stata la causa immediata del decesso. Il termine per il deposito della consulenza è fissato in 30 giorni, prorogabili. Nel frattempo, la comunità di Massa è sotto shock. Si sono svolte una fiaccolata silenziosa organizzata dal Comune e dalla Diocesi. Le autorità hanno disposto un rafforzamento dei controlli sul territorio e l'istituzione di misure straordinarie di sicurezza, nel tentativo di prevenire ulteriori episodi di violenza. L'obiettivo primario degli inquirenti è ora quello di ricostruire con precisione il ruolo di ciascun partecipante alla colluttazione e di determinare le responsabilità individuali, per fare piena luce su questo tragico evento e portare giustizia alla vittima e alla sua famiglia. La comunità locale resta in attesa di sviluppi, sperando che le indagini possano fornire risposte definitive e portare alla luce la verità su quanto accaduto quella tragica sera





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