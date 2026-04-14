Omicidio a Massa: Indagini in corso, cinque indagati e un fermo per la morte di Giacomo Bongiorni

Le indagini sull'omicidio di Giacomo Bongiorni, avvenuto a Massa, stanno facendo luce sulla dinamica dei fatti. Cinque persone sono indagate, tra cui tre minorenni e due maggiorenni, con un 17enne fermato per omicidio volontario. La ricostruzione si basa sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza e sulle testimonianze, in attesa dei risultati dell'autopsia per chiarire le cause della morte.

Cinque persone sono indagate per l'omicidio di Giacomo Bongiorni , avvenuto a Massa . Le indagini, condotte congiuntamente dalle procure di Massa e Genova, stanno delineando rapidamente un quadro che gli inquirenti definiscono 'chiaro nella dinamica generale, ma ancora da completare nei dettagli decisivi'. La ricostruzione degli eventi si basa principalmente sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che mostrano Bongiorni colpito ripetutamente da un gruppo di giovani, con l'aggressione che prosegue anche quando la vittima è già a terra. Le indagini si concentrano ora sull'identificazione del colpo mortale e sulla precisa sequenza degli eventi, considerando che l'aggressione sembra essere scaturita da una discussione improvvisa. Le autorità stanno lavorando per completare l'analisi delle immagini, raccogliere testimonianze e attendere i risultati dell'autopsia, elemento chiave per comprendere la natura delle lesioni e la loro compatibilità con la dinamica ricostruita.

Le indagini hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone, tra cui tre minorenni e due maggiorenni. Un 17enne è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario, mentre gli altri sono indagati per concorso nello stesso reato. Il fermo del minorenne è stato disposto in coordinamento tra le procure di Massa e Genova, con il supporto operativo dei Carabinieri. Il 17enne si trova attualmente in un Centro di Prima Accoglienza a Genova in attesa dell'udienza di convalida. Un elemento chiave per la svolta investigativa è stato il sistema di videosorveglianza della zona, che ha permesso di identificare rapidamente i soggetti coinvolti e ricostruire la sequenza dell'aggressione. Gli investigatori hanno sequestrato materiale utile alle indagini e stanno analizzando le testimonianze raccolte. Il procuratore Capizzoto ha sottolineato l'importanza della combinazione tra prove tecniche e dichiarazioni, pur riconoscendo che queste ultime sono ancora parziali.

L'autopsia, che sarà eseguita a Genova, rappresenta un passaggio fondamentale per l'inchiesta. L'incarico per la consulenza medico-legale è stato affidato dalla Procura per i Minorenni al professor Francesco Ventura, chiamato a chiarire la natura delle lesioni e la loro compatibilità con la dinamica ricostruita. La Procura per i Minorenni di Genova ha sottolineato la delicatezza del procedimento, che coinvolge minori, bilanciando il diritto di cronaca con la tutela dei soggetti coinvolti. La compagna della vittima, Sara Tognocchi, ha raccontato che l'aggressione sarebbe iniziata senza un apparente motivo, dopo un breve confronto verbale legato al lancio di bottiglie in strada. La coppia aveva in programma di sposarsi a luglio. L'inchiesta prosegue su più fronti, con l'obiettivo di ricostruire con precisione quanto accaduto, accertare le responsabilità e garantire giustizia per Giacomo Bongiorni.





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