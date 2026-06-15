Omicidio a Milano: trovato morto l'interprete internazionale Guerrino

Il noto interprete Guerrino è stato ucciso nel suo appartamento a Milano. La polizia indaga sul movente e cerca l'assassino attraverso le chat di un'app di incontri e le telecamere di videosorveglianza.

Il corpo di Guerrino , noto interprete internazionale, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Milano , in via Nino Oxilia, vicino alla stazione Centrale.

La vittima presentava profonde ferite al cranio e al viso. Sul luogo del delitto sono state rinvenute alcune pesanti statuette di Buddha insanguinate, ritenute possibili armi del delitto. La polizia scientifica sta esaminando questi reperti alla ricerca di impronte digitali e tracce ematiche.

Inoltre, l'autopsia sarà cruciale per stabilire se le ferite corrispondano agli oggetti sequestrati. Le indagini stanno approfondendo il passato della vittima: emerge che nel 2023 Guerrino era stato aggredito e minacciato da un uomo conosciuto su un'app di incontri, che in due occasioni lo aveva estorto denaro dopo appuntamenti intimi.

Tuttavia, questa persona non sembra collegata all'omicidio. I carabinieri stanno ascoltando i vicini e raccogliendo le immagini delle videosorveglianze, pubbliche e private.

Inoltre, chiederanno l'accesso alle chat dell'app di incontri utilizzata dalla vittima, nella speranza di trovare elementi utili. Non si esclude però che l'assassino possa essere un incontro casuale avvenuto la sera stessa. Guerrino era una figura di rilievo a livello internazionale, avendo interpretato per personalità come Re Carlo III, Bill Clinton, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella. La sua morte ha suscitato sconcordo nel mondo della diplomazia e della politica





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