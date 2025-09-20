Head Topics

Omicidio a Monte Sant'Angelo: la mafia torna a colpire nel Gargano

Omicidio a Monte Sant'Angelo: la mafia torna a colpire nel Gargano
Un omicidio scuote la comunità di Monte Sant'Angelo, riaccendendo i riflettori sulla criminalità organizzata nel Gargano. Il sindaco lancia un appello alla collaborazione e alla difesa dei valori della comunità. Nel frattempo, si celebrano i cinquant'anni dello stabilimento Coca-Cola di Nogara e l'Italia si prepara ad ospitare l'America's Cup a Napoli.

Monte Sant'Angelo è scossa da un evento tragico: il ritrovamento del corpo di Leonardo Ricucci, avvenuto nella notte, ma l'omicidio, collegato alle faide tra i clan Romito e Li Bergolis e alla criminalità del Gargano , si presume sia avvenuto nei giorni precedenti. Il sindaco di Monte Sant'Angelo ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando come questo atto di violenza rappresenti un duro colpo per la comunità e un ritorno a un passato oscuro.

Ha esortato i cittadini a non cedere all'indifferenza e a difendere i valori della comunità, sottolineando l'importanza di restare uniti per proteggere il futuro dei figli e affermare la cultura della vita e della legalità. L'omicidio riaccende i riflettori sulla criminalità organizzata che da tempo opera nella zona, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere dei cittadini.\La reazione delle istituzioni e della comunità è stata immediata, con l'invito a collaborare per contrastare il fenomeno mafioso. Il sindaco ha ricordato come la risposta forte e decisa delle istituzioni, delle associazioni, delle parrocchie, delle scuole e dei cittadini abbia contribuito, negli anni, a contenere la criminalità. La consapevolezza del pericolo è fondamentale, e il messaggio è chiaro: solo attraverso l'unità e la collaborazione si potrà sconfiggere la mafia e garantire un futuro di pace e legalità. La vicenda di Ricucci, scomparso dopo aver comunicato l'intenzione di raggiungere la sua masseria, è un monito per tutti, un invito a non abbassare la guardia e a denunciare ogni forma di illegalità.\Inoltre, l'attenzione si sposta su altri eventi importanti, come la celebrazione dei cinquant'anni dello stabilimento Coca-Cola di Nogara, in Veneto. Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha partecipato all'evento, elogiando l'impegno dei lavoratori e l'importanza dell'azienda per il territorio. Ha sottolineato come lo stabilimento, il più grande d'Italia e d'Europa per capacità produttiva, rappresenti un motivo di orgoglio per la comunità locale. Fontana ha anche menzionato le Olimpiadi Milano-Cortina, di cui Coca-Cola è sponsor, evidenziando la collaborazione tra le istituzioni. Parallelamente, a Genova si è tenuta la presentazione dell'America's Cup, che nel 2027 si svolgerà a Napoli. Il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha sottolineato l'importanza dell'evento per l'Italia e il ruolo del Salone Nautico di Genova, definito un'eccellenza del made in Italy

