Omicidio a Nettuno: 28enne ammazzato dopo lite per scarpe rubate, arrestati tre giovani

A Nettuno un 28enne è stato ucciso dopo aver chiesto spiegazioni su scarpe rubate. Tre giovani arrestati per tentato omicidio dal carabinieri di Nettuno e Anzio.

Un drammatico episodio di violenza si è svolto a Nettuno, in provincia di Latina, dove un uomo di 28 anni è stato ucciso a coltellate. L'agguato è avvenuto dopo che la vittima aveva notato che uno dei tre aggressori, giovani ventenni, indossava le sue scarpe. La richiesta di chiarimenti da parte dell'uomo ha scatenato una rissa mortale, portando all'intervento immediato delle forze dell'ordine e all'identificazione rapida dei colpevoli da parte dei carabinieri.

Dinamica violenta in piazza

Secondo la ricostruzione dettagliata fornita dalle indagini, le coltellate sono state inferte al culmine della rissa che si è consumata nella piazza del luogo. Durante lo scontro, uno degli aggressori ha estratto un coltello e ha colpito il 28enne tre volte in parti vitali. L'attacco è stato eseguito con una violenza tale da provocare la morte immediata della vittima, permettendo poi all'assassino e ai suoi complici di darsi rapidamente alla fuga per non essere identificati sul momento dagli astanti o dalle telecamere.

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Operazione Carabinieri e Velletri

L'intervento dei carabinieri di Nettuno, affiancati dai colleghi del comando di Anzio, è stato immediato non appena l'allarme è stato dato. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, che ha guidato le indagini preliminary, i militari hanno analizzato con precisione i filmati delle telecamere di videosorveglianza della piazza. Questo lavoro forense ha permesso di ricostruire la scena del crimine e di ascoltare i testimoni presenti, riuscendo a identificare rapidamente i sospettati responsabili dell'attacco mortale.

Tre giovani identificati e fermati

I tre giovani del posto, di età compresa tra i 18 e i 23 anni, sono stati rintracciati poco dopo il ritrovamento del cadavere. Le operazioni di perlustrazione hanno portato alla luce due dei sospettati mentre camminavano lungo via Santa Marina, mentre il terzo si nascondeva in un'abitazione vicina alla scena del crimine per evitare l'arresto. La rapida azione delle forze dell'ordine ha impedito la fuga definitiva dei colpevoli, garantendo la giustizia per la vittima.

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Accusa di tentato omicidio in concorso

Tutti e tre i giovani sono stati fermati con l'accusa formale di tentato omicidio in concorso, una qualifica che riflette la gravità dell'aggressione coordinata contro il 28enne. Dopo essere stati tratti in arresto, i tre sono stati trasferiti nel carcere di Velletri, dove stanno scontando la misura cautelare in attesa del processo. Le indagini continuano per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e definire le responsabilità individuali di ciascuno degli imputati, assicurandosi che ogni dettaglio del reato sia correttamente attribuito.

Contesto e conseguenze legali

Questo caso ha destato forte scalpore nella comunità locale, sottolineando come piccole dispute possano degenerare in tragedie irreparabili. La presenza di scarpe rubate ha agito da detonatore per una violenza che ha portato alla perdita della vita di un giovane uomo. Le autorità continuano a lavorare per garantire che la memoria della vittima sia tutelata e che la società sia protetta da ulteriori episodi di questo tipo, dimostrando l'efficacia delle indagini di polizia nella risoluzione rapida dei reati gravi.