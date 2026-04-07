Omicidio a Ponticelli: Fabio Ascione, 20 anni, ucciso in un agguato

Un giovane di 20 anni, Fabio Ascione, è stato assassinato a Napoli, nel quartiere di Ponticelli, in un agguato. Le indagini dei carabinieri si concentrano sull'ipotesi di un coinvolgimento della camorra. La vittima, senza precedenti penali, aveva legami familiari con persone vicine ad ambienti malavitosi. L'agguato è avvenuto in via Carlo Miranda.

Fabio Ascione, un giovane di 20 anni, è stato brutalmente assassinato la mattina del 7 aprile a Napoli , nel quartiere di Ponticelli , in via Carlo Miranda. I fatti, ricostruiti dai carabinieri, indicano che individui non identificati, a bordo di un'autovettura, hanno aperto il fuoco contro il giovane, colpendolo al torace. Ascione è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso della clinica Villa Betania, dove, purtroppo, è deceduto a breve distanza di tempo.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica dell'omicidio e per individuare l'esatta matrice del delitto, con l'obiettivo di assicurare i responsabili alla giustizia. Le forze dell'ordine stanno lavorando intensamente per raccogliere ogni elemento utile, compresi eventuali testimonianze e analisi di immagini di telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e di identificare gli autori dell'efferato gesto. La comunità locale è scossa dall'accaduto e si interroga sulle ragioni di tanta violenza, in attesa che la giustizia faccia il suo corso





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