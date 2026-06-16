Omicidio a Porto Sant'Elpidio: insegnante uccisa dal nipote, confessione e ritrovamento del corpo

Un'insegnante di 53 anni è stata uccisa dal nipote diciassettenne a Porto Sant'Elpidio. Il corpo, inizialmente occultato, è stato ritrovato lungo il fiume Lemene dopo giorni di ricerche. Il giovane ha confessato il delitto, ma il movente resta sconosciuto. Indagini in corso.

A Porto Sant'Elpidio, una donna insegnante di 53 anni è stata uccisa dal nipote diciassettenne, che successivamente ha confessato il crimine. Il corpo della vittima è stato rinvenuto lungo le rive del fiume Lemene, in via Contarina, a una distanza considerevole dal punto inizialmente indicato dal ragazzo come luogo dove aveva gettato il cadavere dopo l'omicidio.

La scoperta è avvenuta dopo giorni di ricerche ininterrotte condotte da vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile. Le operazioni si sono concentrate nell'area del Malghèr, dove gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti decisivi per ricostruire gli spostamenti del giovane. I vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro hanno perlustrato il canale utilizzando gommoni e mezzi specializzati, mentre dall'alto hanno operato l'elicottero Drago del reparto volo di Venezia e i droni del nucleo Sarp.

Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori, impegnati in immersioni particolarmente difficili a causa della scarsavisibilità e della presenza di vegetazione e fango. Determinanti per indirizzare le ricerche sono stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza acquisiti dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Portogruaro. Le immagini mostrerebbero il diciassettenne mentre si dirige verso il corso d'acqua spingendo una carriola, per poi fare ritorno da solo all'abitazione.

La zia, Chiara Guerra, era molto conosciuta nella comunità per il suo impegno come insegnante. Il nipote ha confessato l'omicidio ma il movente rimane ancora avvolto nel mistero. La famiglia è distrutta dal dolore e la comunità locale è sotto shock per la tragedia. Le autorità continuano a indagare per chiarire le dinamiche esatte dell'omicidio e il perché di un gesto così estremo da parte di un adolescente.

Il corpo è stato ora recuperato e saranno disposti gli accertamenti medico-legali per stabilire causa e ora della morte. Il ragazzo, stato fermato, si trova in custodia presso una struttura per minorenni in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. La scuola dove insegnava la vittima ha espresso cordoglio e sta valutando iniziative di supporto per gli alunni





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