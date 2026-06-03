Omicidio a Roma: arrestato 18enne per la morte di un uomo durante una lite per lo smaltimento dei rifiuti

Un giovane di 18 anni di origini colombiane è stato arrestato dalla polizia romana per l'omicidio di un uomo di 54 anni durante una lite per lo smaltimento dei rifiuti. La vittima non accettava che il giovane gettasse la propria spazzatura sotto casa sua e la discussione sarebbe degenerata in un'aggressione fatale. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme e i soccorsi sono arrivati sul posto, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno ancora cercando l'arma del delitto e ascoltando i testimoni per fare luce sull'accaduto.

Nella serata del 2 giugno, un giovane di 18 anni di origini colombiane è stato arrestato dalla polizia romana per l'omicidio di un uomo di 54 anni.

Secondo le prime ricostruzioni, la lite tra i due sarebbe scoppiata a causa dello smaltimento dei rifiuti del giovane, che gettava la propria spazzatura sotto casa della vittima. La discussione sarebbe degenerata in un'aggressione fatale, con il giovane che avrebbe inferto una profonda ferita alla gola della vittima con un coltello. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme e i soccorsi sono arrivati sul posto, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Il giovane è stato trasportato negli uffici della squadra mobile per gli accertamenti del caso. Gli investigatori stanno ancora cercando l'arma del delitto e ascoltando i testimoni per fare luce sull'accaduto. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza tra vicini di casa, con litigi che spesso degenerano in tragedie. In questo caso, la causa sembra essere il rispetto delle regole per la raccolta dei rifiuti





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