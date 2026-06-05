Omicidio a Roma: donna di 78 anni uccisa dal figlio 48enne

Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio 48enne nella zona di San Vittorino, alla periferia est della Capitale. Il corpo della donna è stato scoperto dai carabinieri che avevano avviato le indagini dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari.

Il ritorno dei Coma Cose? La porta non è chiusa. Ho fatto il cameriere e l'operaio, ogni lavoro ha del bello. Il nuovo disco è quasi pronto.

Fausto Lama, il leader dei Coma Cose, sembra essere tornato alla ribalta con un annuncio inaspettato. Tuttavia, la notizia che ha attirato l'attenzione dei media è una tragedia che si è verificata a Roma. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni nella zona di San Vittorino, alla periferia est della Capitale. Il corpo della donna è stato scoperto dai carabinieri che avevano avviato le indagini dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari.

I carabinieri della compagnia di Tivoli e del nucleo investigativo di Frascati hanno condotto gli accertamenti e sono risaliti all'abitazione dove vivevano madre e figlio. L'uomo, sentito dagli investigatori, è crollato e ha confessato, ammettendo le sue responsabilità: 'Ho ammazzato mia madre'. Il sospettato ha poi indicato un manufatto in cemento dove aveva nascosto il corpo. L'uomo è stato condotto in caserma e si trova ora in stato di fermo.

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri: l'obiettivo degli inquirenti è quello di ricostruire la dinamica della lite e risalire alla data in cui è avvenuto il delitto. La tragedia ha lasciato la comunità di San Vittorino in shock. La gente del posto è ancora in grado di credere a ciò che è successo.

'Non potevamo immaginare che il figlio potesse fare una cosa del genere', ha detto una vicina di casa. 'La famiglia era sempre stata molto unita e rispettata nella comunità'. L'omicidio ha sollevato molte domande sulla sicurezza e sulla protezione dei diritti delle persone anziane. La polizia sta lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato all'omicidio e per assicurarsi che la giustizia sia fatta.

La comunità di San Vittorino è unita nel suo lutto e nella sua preoccupazione per la sicurezza di tutti





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