Gene McCall Allen arrestato per omicidio dopo la morte della moglie Bonnie Lashea Allen a Rossville, Georgia. Litigio sui regali Natale.

Gene McCall Allen è stato arrestato e incriminato per omicidio dopo la morte della moglie, Bonnie Lashea Allen, avvenuta a Rossville in Georgia. La tragedia si è verificata la sera del 14 novembre quando una lite domestica sull'acquisto dei regali di Natale ha portato al colpo di pistola che ha ucciso la donna di 32 anni.

Dettagli dell'Arresto e Dinamiche

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 19:52 nell'abitazione della coppia, sposata da otto anni, trovando Gene McCall Allen intento a praticare la rianimazione cardiopolmonare alla moglie colpita alla testa. La pistola era stata rinvenuta sul ripiano superiore di un armadio, con la canna rivolta verso la stanza, secondo quanto riportato da People.

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Il marito, 33 anni, ha riferito agli investigatori che la discussione era起因ata dai regali di Natale per i loro quattro figli, in particolare per i costi di spedizione e la qualità degli oggetti. Gene McCall Allen ha ammesso di aver bevuto quattro birre quel giorno e ha sostenuto che lo sparo fosse accidentalmente partito dall'interno dell'armadio.

Posizioni e Dichiarazioni

Bonnie Lashea Allen è stata trovata con una ferita d'arma da fuoco alla testa, subendo un esito fatale nonostante gli tentativi di rianimazione del coniuge. La ricostruzione dei fatti indica che la violenza è esplosa durante un conflitto sulla logistica dei regali di Natale, un tema che ha causato una tensione crescente nella coppia.

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Gli investigatori hanno stabilito che il conflitto tra i coniugi ha raggiunto un punto critico la sera del 14 novembre. La dinamica dello sparo, avvenuta in circostanze che Gene McCall Allen definisce accidentali ma che portano all'arresto, ha scatenato una tragedia familiare devastante che ha lasciato quattro bambini orfani della madre.

Impatto Sociale e Prossimi Passi

Il 20 novembre Gene McCall Allen è stato formalmente arrestato e incriminato, restando in custodia senza cauzione presso la struttura di detenzione della contea di Walker. La comunità locale e i familiari stanno affrontando le conseguenze immediate della perdita, con un'attenzione particolare ai quattro figli minori coinvolti nella tragedia.

Per far fronte alle spese quotidiane, tra cui cibo e abbigliamento, i familiari hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe. Nel necrologio, Bonnie Lashea Allen viene ricordata come la più grande fan e sostenitrice dei suoi figli, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua assenza nella crescita e nell'educazione dei bambini.