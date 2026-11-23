Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Santa Sofia per tentato femminicidio. La vittima, colpita con un coltello, è ricoverata grave al Bufalini.

Una grave vicenda di violenza domestica ha sconvolto la notte di domenica 22 novembre a Santa Sofia, in provincia di Forlì. Una donna è stata colpita con diversi fendenti al coltello dal suo compagno, un cittadino cubano di 46 anni, nel corso di una violenta lite che ha avuto inizio all'interno dell'abitazione comune per poi spostarsi all'esterno lungo la strada pubblica.

Dettagli dell'aggressione e intervento immediato

I Carabinieri della compagnia di Meldola hanno ricevuto l'allarme grazie alle urla della vittima e al forte scompiglio creato nella zona durante l'attacco. I militari sono intervenuti immediatamente sul luogo dei fatti, garantendo la sicurezza della scena e attivando i soccorsi sanitari. Le urla e la concitazione registrate in strada hanno fatto scattare l'allarme, portando sul posto i sanitari e i militari dell'Arma.

Also read Andrea Bellia condannato a 21 anni per omicidio Simona Floridia

Ricostruzione dei fatti e dinamica dell'evento

Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe impugnato un coltello da cucina al termine della disputa con la propria convivente, colpendola ripetutamente con gravi lesioni. L'aggressione è cominciata in casa, per poi esplodere all'esterno lungo la strada. L'escalation della violenza ha trasformato un conflitto privato in un pericolo pubblico che ha richiesto l'intervento urgente delle autorità locali.

Condizioni della vittima e ricovero d'urgenza

La vittima è stata immediatamente soccorsa sul posto dai sanitari intervenuti con le ambulanze. È stata successivamente trasportata d'urgenza all'ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni. Lo stato di salute della donna rimane delicato e sottoposto a stretto monitoraggio medico nelle strutture ospedaliere cesenati.

Advertisement

Arresto e accuse per il quarantaseienne

Nel corso della notte, i Carabinieri di Meldola hanno dato la caccia al sospettato, riuscendo a rintracciarlo e a procedere con il suo arresto in flagranza di reato. L'uomo, identificato come il quarantaseienne cittadino cubano, è ora chiamato a rispondere davanti alla giustizia delle pesanti accuse che lo gravitano addosso per i fatti avvenuti nella tarda serata domenicale.

Nuove accuse: tentato femminicidio e armi

Le autorità giudiziarie hanno iscritto l'uomo nel registro degli indagati per reati di particolare gravità. Le accuse formali includono tentato femminicidio, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi da taglio. L'uomo rimarrà in custodia fino alla comparizione davanti all'autorità giudiziaria competente per le successive udienze del procedimento penale avviato.