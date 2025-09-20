Omicidio a Sesto San Giovanni: Svelati i Dettagli dell'Orrendo Delitto

Arrestata una donna per l'omicidio dell'italo-turco Hayati Aroyo. Il delitto, avvenuto a Sesto San Giovanni, sarebbe legato a un video intimo. Coinvolti anche il marito della donna e un amico. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica.

Non ho provato pietà, avevo paura di farlo. Guardavo per capire se provavano qualcosa, ma nulla. Queste sono le parole di V.P., 36 anni, la donna arrestata per l'omicidio dell'italo-turco Hayati Aroyo, brutalmente ucciso in un appartamento a Sesto San Giovanni e successivamente dato alle fiamme dopo il delitto. Le frasi sono state estrapolate da una conversazione WhatsApp con E.S.

, 33 anni, di origine albanese, ritenuto l'esecutore materiale dell'omicidio e da cui la donna si era precedentemente separata. La conversazione costituisce parte integrante degli atti dell'inchiesta in corso. Hayati Aroyo è stato barbaramente assassinato con trenta coltellate dall'uomo albanese, che è stato fatto entrare in casa dalla donna, mentre il marito di lei, E.P., 38 anni, attendeva all'esterno. In seguito all'omicidio, la donna e altre persone coinvolte hanno tentato di utilizzare le carte di credito della vittima in diverse sale scommesse e altri esercizi commerciali, fornendo un primo indizio cruciale agli investigatori della Squadra Mobile di Milano. Le indagini della Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con la Procura di Monza, hanno portato all'arresto dei tre indagati con l'accusa di omicidio aggravato e rapina, poiché, oltre all'omicidio, nell'appartamento della vittima sono stati sottratti denaro, carte di credito, un tablet e un telefono cellulare. Le autorità ipotizzano che il movente del furto sia legato al timore che nei dispositivi elettronici della vittima potesse essere contenuto un video che ritraeva la donna in atteggiamenti intimi, e che quest'ultimo potesse essere diffuso. Tutti e tre gli arrestati risultano residenti nella zona di Busto Arsizio, in provincia di Varese. \Alla base del brutale omicidio di Hayati Aroyo, potrebbe esserci un video a sfondo sessuale. L'uomo, sessantaduenne, avrebbe conosciuto i tre arrestati in seguito a una serata all'insegna del sesso e dell'uso di sostanze stupefacenti, organizzata tramite un sito di incontri online. Secondo le indagini condotte dagli uomini della Squadra Mobile di Milano, il sessantaduenne avrebbe intrapreso una relazione sentimentale con la donna di 36 anni, alla quale forniva regolarmente droghe e denaro. Anche la sera stessa dell'omicidio, l'uomo avrebbe inviato un bonifico per coprire le spese di un taxi che la avrebbe portata a casa sua. Tra i due, il rapporto durava da tempo. In questo contesto, l'uomo avrebbe filmato un video che ritraeva la donna in atteggiamenti intimi. Gli investigatori ritengono che la paura della possibile diffusione di tale video possa aver rappresentato il movente scatenante dell'omicidio. La sera del 23 luglio scorso, i tre si sono recati in auto presso l'abitazione del sessantaduenne. Il marito della donna è rimasto ad attendere all'interno del veicolo, fungendo da palo, mentre la donna è salita nell'appartamento. Con uno stratagemma, la donna avrebbe poi permesso all'amico 33enne di introdursi nell'abitazione. Una volta dentro, l'uomo albanese avrebbe brutalmente accoltellato il sessantaduenne, uccidendolo, per poi spostare il corpo in camera da letto. Dopo l'omicidio, i responsabili avrebbero accuratamente pulito tutti i locali con candeggina, cospargendo il cadavere con la stessa sostanza e appiccando il fuoco.\Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio di questa macabra vicenda. Gli inquirenti stanno analizzando i dispositivi elettronici sequestrati per verificare l'esistenza del video e ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. Vengono approfonditi anche i rapporti tra la vittima, la donna e l'esecutore materiale, al fine di delineare con precisione le responsabilità di ciascuno e di accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. La Procura di Monza, coordinando le indagini, sta valutando attentamente ogni elemento raccolto per formulare le accuse definitive e garantire che giustizia sia fatta per Hayati Aroyo, strappato alla vita in circostanze atroci. L'omicidio di Sesto San Giovanni sconvolge ancora una volta la tranquillità di una comunità, riaccendendo i riflettori sulla violenza e sulla fragilità delle relazioni umane, e dimostrando come la brama di potere, la paura e l'avidità possano condurre a gesti efferati, come questo. L'attenzione rimane alta, con il desiderio di trovare la verità e assicurare i responsabili alla giustizia





Today_it / 🏆 12. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Omicidio Sesto San Giovanni Video Intimo Arresto Rapina Squadra Mobile

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Ucciso e bruciato nel Milanese, tre fermi. Anche una donnaUn italiano di origine turca fu trovato carbonizzato, il 23 luglio scorso, in un appartamento a Sesto San Giovanni (ANSA)

Leggi di più »

Milano, ucciso e bruciato in appartamento: tre fermiIl gruppo avrebbe programmato e messo in atto l'omicidio di un 62enne italiano di origine turca trovato carbonizzato a Sesto San Giovanni

Leggi di più »

Sesto San Giovanni, tre fermi per l’omicidio del cognato del boss della mafia turca Huseyin SaraiIl corpo dell’uomo è stato scoperto carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni

Leggi di più »

Milano, ucciso e bruciato in casa a Sesto San Giovanni: tre fermiUcciso e bruciato a Sesto San Giovanni, autopsia: colpito da 30 coltellate

Leggi di più »

Omicidio di Hayati Aroyo: Arrestata una donna per omicidio aggravato e rapina a Sesto San GiovanniUna donna di 36 anni arrestata per l'omicidio di Hayati Aroyo, italo-turco, a Sesto San Giovanni. Coinvolti anche l'esecutore materiale e il marito della donna. Le indagini rivelano un movente legato a un presunto filmato intimo e tentativi di utilizzo delle carte di credito della vittima.

Leggi di più »

“Ucciso e bruciato per timore che diffondesse un video hot”: tre fermi per l’omicidio del…La polizia ha fermato tre persone per il caso di omicidio di Hayati Aroyo, trovato carbonizzato il 23 luglio scorso in un appartamento a Sesto San Giovanni

Leggi di più »