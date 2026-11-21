Indagini homicide a Torino per la morte di Franco Zangari, titolare del Manhattan Pub. Dipendente fermato dopo lite mortale nel cortile della birreria storica.

Le indagini della Questura di Torino hanno confermato che si tratta di omicidio nel caso della morte di Franco Zangari, il 66enne titolare del celebre locale Manhattan Pub situato nel quartiere Borgo Vittoria. La scoperta è emersa nella notte tra venerdì e sabato, quando la Squadra mobile, diretta dal Questore Davide Corazzini, ha eseguito un fermo disposto dalla Procura nei confronti di un dipendente del locale. L'uomo è ora considerato gravemente indiziato di omicidio pluriaggravato e viene custodito nel carcere Lorusso e Cutugno.

Dettagli della violenza nel cortile retrostante

L'allarme per la scomparsa di Franco Zangari era scattato intorno alle ore 10.00 di venerdì, quando una segnalazione al numero di emergenza 112 aveva indicato la presenza di un uomo privo di vita nel cortile condominiale sul retro della birreria. Sul posto erano intervenute immediatamente le volanti della polizia, la Squadra mobile e la Polizia scientifica per effettuare i necessari rilievi. I primi accertamenti del medico legale avevano riscontrato diversi politraumi sul corpo del 66enne, confermando fin da subito la natura violenta della dinamica.

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Secondo la ricostruzione operativa degli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento del corpo, Franco Zangari era rimasto all'interno del pub insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione che si sarebbe degenerata rapidamente in una violenta colluttazione, proseguita poi nel piazzale condominiale sul retro dell'esercizio. In quel frangente, il titolare sarebbe caduto a terra, venendo poi colpito ripetutamente con calci e pugni fino al decesso.

Riconoscimento e trasferimento in carcere

Le indagini hanno permesso agli uomini della Squadra mobile di risalire in breve tempo all'identità del dipendente, rintracciato nelle vicinanze del locale e accompagnato in Questura. Al termine degli atti di rito, l'uomo è stato trasferito nella notte nel carcere Lorusso e Cutugno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Restano ancora da chiarire i motivi specifici che hanno scatenato l'aggressione, sebbene la dinamica della lite iniziale sia nota ai magistrati inquirenti.

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Il lutto per la figura storica della musica underground

La notizia della scomparsa di Franco Zangari ha suscitato profonda commozione a Torino e nel mondo della musica. Per decenni il 66enne e il suo Manhattan Pub hanno rappresentato un autentico punto di riferimento per la scena musicale underground del capoluogo piemontese. Proprio su quel palco hanno mosso i primi passi numerose band cittadine, consolidando la reputazione del locale come crocevia fondamentale per gli artisti locali.

Sui social network si moltiplicano in queste ore i messaggi di affetto e ricordo da parte di musicisti, clienti abituali e amici che hanno condiviso con lui anni di serate e musica dal vivo. Il vuoto lasciato da questa figura storica dell'underground torinese è percepito come una perdita significativa per la cultura musicale della città, con molti che ne ricordano il ruolo di mentore e promotore di nuovi talenti.