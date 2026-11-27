Davide Principe si consegna alla polizia a Trieste per l'omicidio del padre Francesco. I dettagli sulla dinamica, i problemi di salute mentale del 35enne e le azioni immediate delle autorità.

Una notte di novembre segna un dramma familiare nella periferia di Trieste, dove la vita di Francesco Principe, un ex carabiniere in pensione di sessantacinque anni originario della provincia di Crotone, si è interrotta violentemente. L'evento tragico si è verificato nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre all'interno dell'abitazione situata in via Flavia 10. La dinamica è stata immediatamente chiarita dal figlio, Davide Principe, trentacinquenne residente nella stessa zona, che ha effettuato una chiamata diretta alle forze dell'ordine per riferire l'accaduto.

Autodenuncia e Arresto Immediato

Il giovane di 35 anni ha utilizzato la linea di emergenza per comunicare con chiarezza l'entità del gesto compiuto, affermando all'operatore del 112 le parole "Ho ucciso mio padre" con totale inequivocabilità. Quando i primi agenti della pattuglia sono giunti sul luogo dell'incidente, hanno trovato la scena confermare la confessione: Francesco Principe era senza vita. Di conseguenza, Davide Principe è stato immediatamente sottoposto alle manette e tradotto in Questura per l'avvio delle procedure giudiziarie pertinenti.

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Sequestro dell'Appartamento e Rilievi

Le autorità hanno disposto il sequestro cautelativo dell'appartamento in via Flavia 10 per garantire l'integrità delle prove e permettere alle perizie di svolgersi senza alterazioni. Sono partiti i rilievi tecnici necessari per ricostruire la cronologia esatta degli eventi che hanno portato alla morte della vittima. Al momento, non sono state rese pubbliche informazioni dettagliate sulla specifica modalità dell'aggressione, come se la vittima sia stata colpita durante il sonno o se ci sia stata una precedente disputa verbale che ha innescato la violenza.

Salute Mentale e Supporto Sanitario

Le indagini preliminari hanno evidenziato che la vittima e il sospettato vivevano da soli nell'abitazione di Trieste. È emerso che Davide Principe era già sotto la sorveglianza dei servizi sanitari per problemi di salute mentale da diverso tempo. Questa informazione cruciale è stata confermata pubblicamente dall'avvocato del difensore, Fabio Camillotti, che ha dichiarato che il suo assistito attraversava un periodo di forte difficoltà personale.

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L'attorney ha sottolineato che il suo cliente era seguito da anni dal Centro di salute mentale La Maddalena, un'istituzione locale che monitorava la sua condizione clinica. Fabio Camillotti ha descritto la vicenda come uno scenario che ha lasciato sgomenti tutti coloro che erano a conoscenza della situazione familiare, spiegando che il suo assistito ha fornito la sua versione dei fatti ma che mantiene il riserbo sul contenuto specifico delle dichiarazioni.

Circostanze da Chiarire

L'avvocato ha precisato che molte circostanze della vicenda restano ancora da chiarire e che non sono stati forniti dettagli completi sul movente o sulle dinamiche psicologiche istantanee. La comunità locale e le autorità stanno monitorando l'evolversi delle indagini per comprendere appieno il contesto in cui si è consumato il crimine, considerando la storia clinica del giovane e la sua recente autodenuncia come elementi centrali per la prosecuzione delle verifiche giudiziarie.