Omicidio a : un uomo ucciso con un coltello durante una discussione tra vicini

Una banale discussione tra vicini di casa è diventata una tragedia a , dove un uomo di 57 anni è stato ucciso con un coltellata al collo. Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per l'omicidio. La miccia che ha fatto esplodere la violenza sarebbe stata una questione legata alla gestione dei rifiuti condominiali. La vittima è morta dissanguata in pochi minuti, nonostante i soccorsi del 118.

Una discussione tra vicini di casa è sfociata in tragedia a , con un uomo di 57 anni, Luca di Vito, ucciso con un coltellata al collo.

Un ragazzo di 18 anni, di origini colombiane, è stato arrestato per l'omicidio. La scintilla che ha innescato la violenza sarebbe stata una questione legata alla gestione dei rifiuti condominiali. La vittima è morta dissanguata in pochi minuti, nonostante l'intervento dei soccorsi del 118. Il giovane ha tentato di disfarsi dell'arma del delitto prima dell'arrivo della polizia





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