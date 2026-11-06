Omicidio a Vienna: arrestato spagnolo, confessione per l'uccisione dell'italiano 35enne

Vienna: arrestato un 51enne spagnolo per l'omicidio a coltellate di un italiano 35enne dopo una lite. La vittima è morta in strada mentre cercava di fuggire.

La polizia viennese ha arrestato un cittadino spagnolo di 51 anni accusato dell'omicidio a coltellate di un cittadino italiano di 35 anni. L'aggressione violenta si è verificata mercoledì pomeriggio e ha condotto alla morte della vittima poco dopo che questa era uscita dall'abitazione dove era avvenuta la lite iniziale.

Dettagli dell'Arresto e Confessione

L'identificazione del sospettato è avvenuta rapidamente grazie a un'analisi delle dinamiche della scena del crimine e alle prime testimonianze raccolte nelle vicinanze. Il 51enne, descritto dagli investigatori come apparso in evidente stato di agitazione, era stato localizzato con tracce di sangue sugli indumenti, un dettaglio che ha immediatamente indirizzato le indagini verso la sua persona. La polizia austriaca ha proceduto all'arresto subito dopo averlo individuato, chiudendo il cerchio delle ricerche in un lasso di tempo molto breve.

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Durante le fasi iniziali degli interrogatori, l'uomo ha fornito versioni contrastanti e caduto in diverse contraddizioni. Tuttavia, nel corso delle successive audizioni, ha deciso di ammettere la propria responsabilità nei fatti. La confessione ha confermato che l'episodio aveva avuto origine all'interno dell'abitazione del sospettato, dove una discussione tra i due uomini era degenerata fino a sfociare nell'aggressione mortale con un'arma bianca.

La Tragedia della Vittima e il Contesto

L'italiano di 35 anni, il cui nome non è ancora stato reso pubblico dalle autorità, ha tentato disperatamente di mettersi in salvo dopo essere stato colpito. Nonostante la gravità delle ferite, è riuscito a raggiungere la strada, morendo poco dopo all'incrocio tra Krichbaumgasse e Bendlgasse. I soccorritori hanno tentato invano di rianimare l'uomo, ma le lesioni riportate erano incompatibili con la sopravvivenza. La causa del decesso è stata identificata nella prima fase delle indagini come una ferita da taglio al collo.

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Alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver assistito all'inseguimento, notando che il 51enne aveva lanciato un oggetto durante la corsa. Gli agenti della polizia viennese, guidati dalle indicazioni della portavoce Julia Schick, hanno effettuato un accurato rastrellamento nella zona per recuperare eventuali prove materiali. La ricerca ha portato al recupero del manico di un coltello, oggi considerato l'arma del delitto.

Indagini in Corso e Prossimi Passi

L'autopsia sulla vittima italiana non è ancora stata eseguita, operazione che sarà fondamentale per confermare definitivamente le dinamiche traumatiche e la natura specifica delle lesioni. Le indagini sono attualmente in una fase avanzata ma restano aperte per chiarire alcuni aspetti irrisolti della vicenda. Gli investigatori stanno cercando di stabilire con precisione il movente dell'aggressione e il tipo di rapporto esistente tra il cittadino spagnolo e il cittadino italiano prima dell'evento.

La presunta presenza di alcol nel sangue del 51enne, inizialmente ipotizzata in base allo stato di agitazione osservato, è un elemento che gli inquirenti stanno valutando attentamente per contestualizzare il comportamento dell'arrestato. La polizia viennese ha assicurato che ogni dettaglio verrà verificato con rigorosità per garantire che il quadro processuale sia completo e incontrovertibile prima dell'eventuale trasferimento del caso all'autorità giudiziaria competente.