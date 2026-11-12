Omicidio Alessandra Vannucchi: dettaglio puntata Radio1 13 novembre 2026

La puntata di Rai Radio1 del 13 novembre 2026 analizza l'omicidio di Alessandra Vannucchi, tassista senese uccisa nel 1997. Interventi scientifici e giudiziari sul caso ancora irrisolto.

La puntata di venerdì 13 novembre 2026 del programma radiofonico "L'Ultima Traccia", condotto da Anna Vagli e Fausto Bertuccioli, è interamente dedicata all'analisi approfondita del celebre caso criminoso legato alla scomparsa e all'omicidio della giovane tassista senese Alessandra Vannucchi. La trasmissione, che conta sulla partecipazione specialistica dello psichiatra Corrado De Rosa, torna a concentrarsi su uno dei delitti più strazianti e complessi da risolvere nella storia giudiziaria italiana recente, ripercorrendo ogni singolo dettaglio della notte tragica.

Le ultime ore di vita e i sospetti

Alessandra Vannucchi, una professionista di appena 29 anni, fu trovata senza vita all'interno del suo mezzo di servizio durante il suo primo turno di lavoro notturno. La notte del delitto risale all'intervallo tra l'8 e il 9 agosto 1997, un periodo che ha segnato indelebilmente la memoria collettiva della comunità locale e degli investigatori preposti al caso. La ricostruzione degli eventi precedenti la morte della giovane si basa su alcune testimonianze chiave raccolte nelle vicinanze del luogo in cui era solita operare durante le sue转.

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Poco prima che avvenisse la tragedia, due giovani uomini erano scesi dalla sua autovettura proprio in piazza Gramsci, un luogo di passaggio significativo nella città. È stato durante quella fermata che due altri individui, uomini non identificati fino ad oggi, avrebbero avvicinato la conducente. La dinamica di quel breve scambio verbale è risultata fondamentale per le indagini successive, in quanto questi nuovi interlocutori chiesero esplicitamente a Alessandra quanto costasse una corsa extraurbana. Questo interrogativo, apparentemente banale per un tassista, ha innescato una catena di eventi che ha reso la ricostruzione dei suoi ultimi spostamenti un'impresa estremamente ardua per le autorità investigative.

La scoperta del corpo e le evidenze forensi

La mattina del 9 agosto, le forze dell'ordine e i soccorritori rinvennero il corpo senza vita di Alessandra all'interno del suo taxi. Il mezzo era stato parcheggiato in una zona isolata e appartata, situata in uno spiazzo dietro il cimitero di Castellina in Chianti, un dettaglio geografico che ha a lungo occupato gli investigatori nel tentativo di capire le motivazioni del traslado della vittima. Le condizioni in cui fu trovata la giovane donna rivelavano segni di una violenza fisica cruenta e disumana, lasciata sul luogo con una cura meticolosa.

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Le indagini medico-legali hanno accertato con certezza scientifica che la giovane era stata strangolata fino al decesso. Un aspetto tecnico particolarmente inquietante, emerso dagli accertamenti posteriori, riguarda la posizione delle sue braccia. I polsi di Alessandra erano legati dietro lo schienale del sedile di guida con una legatura precisa, un nodo che i periti hanno stabilito essere stato eseguito esclusivamente dopo che la donna aveva già cessato di vivere. Questo dettaglio forense ha escluso ipotesi di immobilizzazione durante la vita e ha orientato le indagini verso profili psicologici specifici dell'agente colpevole.

Il contributo scientifico e le posizioni dei parenti

Per decostruire scientificamente il mistero che ancora avvolge il caso, ai microfoni di Rai Radio1 interverrà il professor Emiliano Giardina, noto genetista forense. L'esperto approfondirà gli aspetti biologici e scientifici del crimine, focalizzando l'attenzione sulle tracce biologiche rinvenute sotto le unghie della vittima. Queste prove, spesso considerate la chiave di volta per l'identificazione di un aggressore, vengono rianalizzate con le tecnologie più avanzate per cercare di dare un nome alle persone coinvolte. La testimonianza scientifica si intreccia con quelle emotive e personali degli familiari stretti.

La puntata offre inoltre la voce diretta dello zio Onorio, che ha condiviso ricordi e dolori legati alla perdita della nipote, offrendo uno spaccato umano sul clima che si respirava nella famiglia Vannucchi in quegli anni difficili. Si unisce a loro la testimonianza di una collega di lavoro di Alessandra, la quale ha raccontato le dinamiche lavorative della giovane e il suo ruolo all'interno della cooperativa di tassisti. Queste voci umane sono fondamentali per costruire un quadro completo della vittima, al di là dei meri dettagli polizieschi.

L'epilogo giudiziario e le prospettive future

Il percorso giudiziato che ha caratterizzato questo caso si è concluso con una fase decisiva il 7 ottobre 2025, data in cui è stata disposta l'archiviazione nei confronti degli ultimi due indagati rimasti nell'inchiesta. Questa decisione ha segnato un punto di svolta nel lungo iter processuale, chiudendo ufficialmente le porte a nuove accuse per gli ultimi sospettati identificati dalle forze dell'ordine negli anni trascorsi. L'archiviazione rappresenta l'attuale stato fermo delle indagini giudiziarie ufficiali.

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Nonostante la chiusura formale del fascicolo per gli ultimi indagati, la vicenda non è stata dimenticata dai familiari e dai media che hanno seguito il caso con assiduità. La trasmissione "L'Ultima Traccia", in onda su Rai Radio1 ogni venerdì dalle 23.05 fino a mezzanotte circa, rimane uno dei pochi canali pubblici che mantiene alta l'attenzione sul caso. Il programma è inoltre riascoltabile in qualsiasi momento tramite la piattaforma digitale RaiPlay Sound, garantendo che la memoria di Alessandra Vannucchi e la richiesta di giustizia continuino a circolare nell'opinione pubblica.