Omicidio Amendolara: video choc inchioda i killer, bloccate le portiere e auto data alle fiamme

Svolta nelle indagini sul quadruplo omicidio di Amendolara. I filmati del distributore mostrano i due fermati mentre bloccano le portiere e appiccano il fuoco all'auto con i braccianti dentro. Fermati due cittadini pachistani.

Il quadruplo omicidio di Amendolara , in provincia di Cosenza , ha subito una svolta decisiva grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un distributore di carburante, il luogo esatto in cui è avvenuta la strage.

Le riprese, analizzate dalla Squadra mobile, hanno chiarito la dinamica dell'omicidio mostrando come i due assassini abbiano bloccato le portiere dell'auto delle vittime dall'esterno per impedire qualsiasi via di fuga, per poi versare liquido infiammabile nell'abitacolo attraverso il portellone posteriore e infine appiccare il fuoco. I filmati ritraggono i due individui, successivamente identificati e fermati, mentre agiscono con lucida ferocia prima di darsi alla fuga.

Il provvedimento di fermo, emesso dalla Procura di Castrovillari, è scattato al termine di un lungo interrogatorio in Questura a Cosenza. I due sospetti, entrambi cittadini pachistani, erano stati rintracciati e bloccati a Villapiana nella serata di ieri. Il kidnapping e l'incendio hanno thus causato la morte di quattro braccianti agricoli, loro connazionali. Questo efferato crimine evidenzia una violenza pianificata e spietata, mirata a eliminare ogni possibilità di sopravvivenza per le vittime, intrappolate all'interno del veicolo. Le indagini proseguono per chiarire il movente e accertare eventuali complicità





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