Omicidio Angri: donna 50 anni trovata morta, indagine in corso

Indagine per omicidio ad Angri dopo la scoperta del corpo senza vita di una donna di 50 anni con ferite da taglio. La procura di Nocera Inferiore coordina le ricerche.

Una donna di cinquant'anni è stata rinvenuta priva di vita nell'abitazione dove risiedeva, in una zona periferica del comune di Angri, provincia di Salerno. Le prime notizie indicano che il corpo è stato scoperto in un appartamento situato in via Monte Taccaro, sebbene alcune fonti menzionino anche via don Carlo La Mura come possibile luogo dell'evento. La scoperta ha scatenato un'immediata operazione delle forze dell'ordine per verificare le circostanze della morte.

Scoperta del corpo e prime indagini

La denuncia è stata presentata nella mattinata del 16 novembre, ma la dinamica della scoperta avviene poche ore prima. Uno dei due figli della donna, spinto dalla preoccupazione per la mancanza di notizie ricevute dalla madre nel corso della notte, si è recato all'appartamento intorno alle 5:30 del mattino. Appena entrato, il giovane ha rinvenuto il cadavere e ha prontamente avvertito i carabinieri e i soccorritori del 118 per segnalare l'accaduto.

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Valutazione medico legale e ferite

Un esame preliminare del medico legale ha determinato che la vittima sarebbe deceduta da almeno ventiquattro ore al momento della scoperta. Sulle condizioni del corpo sono state riscontrate numerose ferite prodotte da arma da taglio, distribuite sia sul torso che sul viso. La gravità delle lesioni e la tipologia di armi utilizzate suggeriscono una dinamica violenta e premeditata, portando gli inquirenti a orientare le prime linee di indagine verso una morte non naturale.

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Ricerca del secondo figlio

I Carabinieri stanno conducendo una caccia all'uomo per trovare l'altro figlio della cinquantenne, del quale non si hanno notizie da diverse ore. La scomparsa di questa seconda figura rappresenta un nodo cruciale per la ricostruzione degli eventi. Sebbene la pista principale sia quella dell'omicidio, gli investigatori non escludono totalmente altre possibilità, mantenendo un'apertura verso ogni scenario che possa emergere dalle ulteriori verifiche. La presenza mancante del secondo figlio accresce la tensione e la complessità delle indagini in corso.

Coordinamento della Procura di Nocera Inferiore

La Procura di Nocera Inferiore sta coordinando attivamente le indagini, supervisionando ogni fase delle operazioni svolte dai militari sul territorio. L'obiettivo è ricostruire la catena degli eventi che hanno portato alla morte della donna e identificare con certezza i responsabili delle violenze subite. Le autorità richiedono collaborazione alla cittadinanza per qualsiasi informazione che possa chiarire il ruolo dell'altro figlio e le dinamiche precedenti al ritrovamento del corpo.