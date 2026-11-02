Omicidio Arezzo: Luciano Buonfiglio trovato morto in SUV, fermato colombiano 29 anni

Luciano Buonfiglio, 61 anni, è stato ucciso in un parcheggio a Arezzo. Un testimone ha sentito le ultime parole della vittima prima del decesso. Fermato un uomo di 29 anni.

Luciano Buonfiglio, sessantunenne residente a Manciano, è stato trovato privo di vita nella serata del 31 ottobre all'interno di un veicolo fermato nel piazzale industriale di San Zeno, alle porte di Arezzo. La tragica scoperta è avvenuta dopo che un passante, attirato dalle grida, ha chiamato il numero di emergenza 112 intorno alle ventitré e mezzo, segnando l'inizio di un'indagine che ha portato rapidamente all'identificazione e al fermo di un giovane sospettato.

Le ultime parole e le dinamiche dell'aggressione

Il testimone oculare, spaventato dalle urla provenire dall'abitacolo, ha riferito di aver distinto chiaramente il drammatico culmine di un litigio. La vittima, con veemenza, intimava al suo interlocutore di andarsene, ripetendo: Esci da qui, vattene. Quando le pattuglie della polizia e i soccorritori sono giunti sul luogo indicato dai soccorsi, il sessantunenne consulente aziendale era già deceduto. Il suo corpo è stato rinvenuto con una posizione parziale, per metà all'interno dell'abitacolo e con la parte superiore del corpo riversa sull'asfalto del parcheggio industriale.

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Indagini forensi e ipotesi sulla causa del decesso

Gli esami medico-legali preliminari e l'autopsia imminente chiariranno con esattezza le cause precise del trapasso e l'ora esatta del decesso. Dalle prime rilevazioni sul luogo del delitto emerge la presenza di una grave lesione cerebrale, causata probabilmente da reiterati colpi inferti alla testa. Si ipotizza che le aggressioni siano state compiute con un oggetto contundente nel giro di pochissimi minuti. Gli inquirenti stanno inoltre valutando l'ipotesi di una violenta colluttazione avvenuta all'interno dell'auto, dove la vittima potrebbe essere stata spinta a forza contro elementi rigidi del veicolo, come il volante o i vetri, riportando la ferita mortale.

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Identificazione e fermo del sospettato colombiano

La rapida identificazione del presunto responsabile è avvenuta grazie all'incrocio dei rilievi sul posto con le registrazioni della videosorveglianza comunale, gestita sotto la guida degli investigatori Filippo Barba e del pubblico ministero Marco Dioni. I video mostrano chiaramente una persona abbandonare il veicolo e allontanarsi a piedi subito dopo gli eventi. La Squadra Mobile ha individuato e fermato un cittadino colombiano di ventinove anni nella stessa area del delitto. Durante il primo interrogatorio davanti al magistrato, il ventunovenne ha esercitato la facoltà di non rispondere ed è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari.

Profilo della vittima e contesto dell'incontro

Luciano Buonfiglio era un familiare originario di Milano, residente a Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino. Era noto anche per il suo passato impegno contro le biomasse e lavorava come consulente aziendale. Il parcheggio in questione è una zona solitamente frequentata dai lavoratori del vicino distretto industriale. Buonfiglio si era recato lì per un appuntamento fissato preventivamente con il giovane sudamericano. Resta attualmente indefinito il contesto preciso in cui è maturato l'omicidio e i motivi che hanno scatenato tanta violenza, aspetti su cui gli investigatori stanno proseguendo le verifiche per fare piena luce. Si sta inoltre verificando se l'eventuale arma impiegata sia stata recuperata dagli agenti durante i sopralluoghi o presso l'abitazione del fermato.