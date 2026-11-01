Omicidio Arezzo: trovata vittima Halloween, fermo sospettato 30 anni

Indagine omicidio Arezzo notte Halloween. Luciane Buonfiglio 61 anni trovato morto. Ferito sospettato 30 anni origine sudamericana da questura.

La notte di Halloween ha portato una tragedia ad Arezzo, nel cuore della notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, con la scoperta del corpo senza vita di un uomo di sessantuno anni, Luciano Buonfiglio, nel parcheggio adiacente a un ristorante. La vittima, cittadino italiano nato a Milano ma residente da tempo a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, è stata rinvenuta esanime nella zona industriale di San Zeno, situata appena alle porte della città, dove presentava evidenti segni di violenza sul capo, inclusa una frattura cranica grave.

Scoperta del corpo e intervento soccorsi

Le prime segnalazioni sono arrivate da alcuni passanti che, notando l'auto parcheggiata e il corpo esanime disteso a terra nelle immediate vicinanze, hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza. I mezzi del 118 sono giunti sul posto nelle prime ore della domenica, primo novembre, ma per il sessantunenne non c'era più nulla da fare, confermando il decesso per cause violente, presumibilmente legate all'impatto subito alla testa.

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La dinamica dell'aggressione sembra indicare l'uso di un'arma contundente in grado di fracassare il cranio della vittima, un dettaglio che ha immediatamente portato gli investigatori a inquadrare il caso come un omicidio volontario. La famiglia e gli amici della vittima, rimasti sgomenti dalla notizia della sua morte violenta, lo ricordano come una persona tranquilla e riservata, profondamente dedita alla propria attività professionale e alla vita familiare, senza precedenti noti di conflittualità.

Arresto del sospettato e indagini in corso

Nel frattempo, la squadra mobile della questura di Arezzo, operando sotto la diretta coordinazione della magistratura competente, ha condotto un'intensa opera di ricerca delle prove, mantenendo il massimo riserbo pubblico sugli accertamenti tecnici in corso. La polizia scientifica ha effettuato accurati rilievi nel parcheggio della zona industriale di San Zeno, alla ricerca di tracce biologiche, digitali o materiali utili a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a identificare il responsabile materiale dell'aggressione mortale.

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La svolta nelle indagini è arrivata in tarda mattinata, quando la polizia ha stretto il cerchio intorno a un uomo di circa trent'anni di origini sudamericane, fermando il principale sospettato legato alla morte di Luciano Buonfiglio. Questo sviluppo ha permesso agli investigatori di avere un soggetto concreto su cui concentrare le interrogatorie e le verifiche allogenetiche, accelerando le operazioni volte a chiarire i moventi che potrebbero aver spinto il giovane all'azione criminosa.

Profilo della vittima e contesto familiare

Luciano Buonfiglio, cittadino italiano nato a Milano, era una figura rispettata nella sua comunità di residenza a Castiglion Fiorentino, dove viveva stabilmente insieme ai suoi cari. La sua scomparsa improvvisa e violenta ha scosso non solo la famiglia, ma anche l'intera rete di conoscenti e colleghi con cui aveva intrattenuto rapporti nel corso degli anni, lasciando un vuoto profondo e un senso di incomprensione per la brutalità del gesto.

Professionista nel settore dell'energia e delle comunicazioni, lavorava come consulente per un'azienda del ramo, dimostrando una dedizione costante al proprio lavoro e una vita ordinata e strutturata. La sua storia personale, contrassegnata da un matrimonio e una successiva separazione, lo vedeva come padre di tre figli, una realtà familiare che ora deve fare i conti con il dolore straziante e la mancanza di un capostipite e di un padre di riferimento.

Situazione attuale e prossimi sviluppi

La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato per sottoporsi ai primi accertamenti medico-legali necessari per certificare ufficialmente le cause del decesso e raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. Gli esperti legali e forensi stanno lavorando con rapidità per completare le analisi, garantendo che ogni singolo dettaglio venga esaminato con la massima precisione scientifica e rigore procedurale.

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Le autorità competenti stanno valutando attentamente tutte le piste percorribili per garantire che la giustizia possa fare il suo corso, assicurando che la verità sui fatti emersi durante quella triste notte di Halloween venga accertata senza appalli. La comunità di Arezzo attende con preoccupazione gli sviluppi del caso, sperando in una rapida risoluzione che possa portare luce su questa tragica vicenda e fornire Closure alla famiglia della vittima.