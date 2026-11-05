Omicidio Barreca: Ris indaghano sull'uccisione dell'imprenditore agricolo a Gangi

Scattata la caccia al killer dopo l'omicidio a fucilate di Alessandro Barreca nei campi di Gangi. I Ris di Messina indagano sull'area e sul casolare vicino.

Alessandro Barreca è stato ucciso a fucilate mentre si trovava nei campi nelle vicinanze di Gangi, una località nel cuore delle Madonie. L'imprenditore agricolo di 54 anni è stato ritrovato senza vita in un'area rurale isolata situata nella contrada Rolica. Il corpo dell'uomo era posizionato non lontano dal suo fuoristrada, il veicolo che probabilmente stava utilizzando per spostarsi tra i terreni di proprietà o di lavoro.

Dettagli della caccia al killer

La dinamica dell'aggressione appare particolarmente brutale e mirata. Barreca ha ricevuto due colpi di fucile al petto, entrambi esplosi a distanza ravvicinata, il che lascia intendere che l'assassino si trovasse a poca distanza dalla vittima al momento dello sparo. Non ci sono stati tentativi di fuga o scontri a fuoco da parte dell'imprenditore, che sembra essere stato colto di sorpresa o affrontato in modo diretto.

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Le indagini sono state immediate e si sono concentrate sull'analisi forense dettagliata della scena del crimine. Gli specialisti del RIS dei Carabinieri di Messina sono giunti sul posto non appena la notizia è giunta alle autorità. Il coordinamento delle operazioni è stato affidato al procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Angelo Vittorio Cavallo, che ha diretto i primi rilievi tecnici necessari per recuperare ogni possibile traccia utile all'identificazione del colpevole.

Le attività investigative dei Carabinieri Ris

Il plotone dei Carabinieri per l'Investigazione Scientifica sta battendo palmo a palmo l'intera zona interessata dal ritrovamento del corpo. Gli investigatori stanno esaminando ogni centimetro di terreno, cercando residui di sparo, impronte digitali, orme o qualsiasi altro elemento biologico che possa collegare un soggetto specifico al luogo del delitto. La precisione dei rilievi è fondamentale per ricostruire la successione degli eventi.

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Un'attenzione particolare è stata riservata a una struttura rurale presente nelle vicinanze. Gli investigatori stanno eseguendo dei rilievi minuziosi in un casolare adiacente all'area del ritrovamento. L'obiettivo è capire se il killer abbia utilizzato quell'edificio come punto d'appostamento prima di scendere nei campi o come via di fuga immediata dopo aver effettuato gli spari. Ogni dettaglio architettonico e ambientale viene messo sotto controllo.

Il ruolo di Termini Imerese e l'impatto sociale

Angelo Vittorio Cavallo, nella sua veste di autorità giudiziaria competente, ha assicurato che le indagini procedano a rilento ma senza interruzioni. Il Procuratore di Termini Imerese ha emphasized la complessità dell'operazione, dato che l'area è vasta e ricca di punti ciechi potenziali per chi commette reati. La collaborazione tra i vari reparti della Polizia e della Magistratura è considerata la chiave per risolvere il caso nel minor tempo possibile.

La comunità di Gangi, il borgo madonita dove Barreca viveva e lavorava, è stata scossa profondamente da questa notizia. La vittima era un punto di riferimento noto in tutto il paese, riconosciuto non solo per la sua attività professionale ma anche per la sua presenza sociale. Il clima di paura e shock ha permeato l'intera popolazione locale, che si attende risposte concrete dalle autorità competenti.

Dal sindaco il dolore della comunità

Il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, ha portato la voce del dolore collettivo della comunità locale attraverso dichiarazioni pubbliche. Ferrarello ha descritto la reazione degli abitanti come un misto di sconvolgimento e incredulità, sottolineando come la violenza del fatto sia fuori dalla normalità quotidiana del paese. L'amministrazione sta sostenendo la famiglia Barreca in questo momento di profonda tristezza.

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Giuseppe Ferrarello ha definito Alessandro Barreca come un lavoratore stimato da tutti i cittadini e una persona dedita alla famiglia e alla sua attività professionale. Il primo cittadino ha parlato di un fatto di una violenza inaudita, un atto brutale a cui la realtà di Gangi non è abituata. Queste parole riflettono il senso di sgomento provato da chi conosceva la vittima e ne apprezzava il carattere e la dedizione al lavoro.

Lascia un segno profondo in tutto il paese, dove la vittima era molto conosciuta e rispettata. Le indagini stanno proseguendo intensamente, con le forze dell'ordine che non escludono nessuna ipotesi di lavoro. Si scava a 360 gradi nella sfera lavorativa e personale di Alessandro Barreca, analizzando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare eventuali veicoli sospetti nelle vicinanze della contrada Rolica nei tempi sospetti.