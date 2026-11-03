Omicidio Castro dei Volsci: arrestato 38enne per morte operaio Dussmann

Ucciso a 48 anni un operaio Dussmann Service a Castro dei Volsci. Arrestato il 38enne accusato di omicidio volontario aggravato dopo una lite presso la stazione.

È emerso dai primi accertamenti che la sera di sabato 31 ottobre, nei pressi della stazione ferroviaria di Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, si è verificata una violenta aggressione che ha avuto esito fatale. I carabinieri della compagnia di Frosinone hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente nello stesso comune, che è ora detenuto nel carcere di Frosinone con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Le indagini sono attualmente concentrate nel ricostruire le precise ragioni e la dinamica che hanno portato al delitto.

La dinamica dell'aggressione mortale

Secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, alcuni giorni prima dell'omicidio la vittima si sarebbe recata nell'officina del 38enne per concordare la sostituzione degli pneumatici della propria automobile. In quella circostanza, per ragioni ancora da chiarire completamente, tra i due uomini sarebbe nata una discussione che non sembrava aver trovato una risoluzione definitiva. La situazione è drammaticamente degenerata la sera di sabato 31 ottobre, quando i due si sono incontrati nuovamente nello spazio antistante la stazione ferroviaria di Castro dei Volsci, nei pressi di un bar.

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È scoppiata un'altra lite, questa volta degenerata immediatamente in un'aggressione mortale. L'aggressore avrebbe colpito la vittima con quattro o cinque fendenti, provocandogli ferite gravissime. L'allarme è scattato immediatamente tra i presenti. Il personale del 118 ha richiesto con urgenza l'intervento di un elicottero per trasferire il ferito in un ospedale di Roma, ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare. Le condizioni delle ferite erano infatti talmente gravi da risultare inoperanti i soccorsi di emergenza.

Il profilo della vittima e dell'arrestato

L'aggressore è stato fermato dai carabinieri poco dopo il delitto e successivamente trasferito nel carcere Giuseppe Pagliei di Frosinone, su disposizione del magistrato di turno. L'accusa contestata è quella di omicidio volontario aggravato. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona della stazione, per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e confermare le versioni dei testimoni. Claudio Mantua, la vittima, aveva 48 anni e viveva a poca distanza dal luogo in cui è stato ucciso, il che potrebbe aver influenzato la frequentazione delle aree circostanti.

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Mantua lavorava per Dussmann Service, società impegnata nei servizi di pulizia, sanificazione e igiene a bordo dei treni di Trenitalia. La sera dell'omicidio si sarebbe trovato nei pressi della stazione proprio per raggiungere il posto di lavoro e iniziare il turno di notte. Un tragitto interrotto brutalmente dall'aggressione sulla quale proseguono le indagini della procura di Frosinone. La comunità locale è in allarme e le autorità stanno cercando di ristabilire la normale convivenza civile nel più breve tempo possibile.

Le indagini in corso e il contesto sociale

Le indagini della procura di Frosinone stanno ora focalizzando l'attenzione sui motivi specifici che hanno portato alla lite tra i due uomini. È fondamentale comprendere se ci siano stati precedenti conflitti tra le parti o se si sia trattato di un episodio isolato nato durante la discussione sulla stazione. La presenza di telecamere di videosorveglianza offre una panoramica oggettiva degli eventi, permettendo agli investigatori di verificare la cronologia delle azioni e delle reazioni dei soggetti coinvolti.

Il caso ha suscitato grande preoccupazione nell'opinione pubblica, data la natura gratuita della violenza e l'impatto sulla comunità di Castro dei Volsci. Le autorità locali stanno collaborando strettamente con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei cittadini e per assicurare che la giustizia faccia il suo corso. La famiglia della vittima ha espresso il proprio dolore e la richiesta di pace, chiedendo che la verità venga completamente accertata.

La figura di Claudio Mantua è ricordata dai colleghi e dai vicini come una persona lavoratrice e tranquilla, dedicata alla famiglia e al suo impiego. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo nella vita quotidiana del paese e nelle relazioni lavorative presso Dussmann Service. Le indagini continuano con rigore scientifico e dedizione professionale, nella speranza di poter restituire un senso di giustizia alla vittima e ai suoi cari.