Omicidio Chiara Guerra, trovato il corpo nel fiume Lemene: le immagini delle telecamere incastrano il nipote 17enne

Il corpo dell'insegnante Chiara Guerra, uccisa dal nipote diciassettenne, è stato ritrovato nel fiume Lemene dopo giorni di ricerche. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il giovane mentre trasportava un carico sospetto. Resta da chiarire il movente del delitto.

L'omicidio di Chiara Guerra , insegnante di 53 anni, ha scosso la comunità di Portogruaro e dintorni. Il corpo della donna è stato ritrovato martedì 16 giugno 2026 lungo il fiume Lemene, in via Contarina, a notevole distanza dal punto in cui il nipote 17enne aveva inizialmente dichiarato di averlo gettato.

Il ritrovamento conclude giorni di intense e incessanti ricerche condotte da vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile, concentrate soprattutto nell'area del Malghèr, dove gli investigatori avevano raccolto elementi cruciali per ricostruire gli spostamenti del giovane. Determinanti per indirizzare le operazioni sono stati i filmati delle telecamere di videosorveglianza acquisiti dal Nucleo Operativo della Compagnia di Portogruaro: le immagini mostrano il 17enne mentre si dirige verso il fiume spingendo una carriola, per poi tornare da solo verso l'abitazione.

Dopo la confessione del nipote, che ha inizialmente negato il coinvolgimento per poi ammettere la propria responsabilità affermando di aver agito da solo, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Il movente dell'atroce delitto rimane ancora avvolto nel mistero, mentre si attendono gli esiti dell'autopsia per chiarire le cause della morte e stabilire eventuali responsabilità aggiuntive.

La comunità locale esprime sgomento e cerca risposte di fronte a una tragedia che ha spezzato una vita e lacerato i rapporti familiari





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