Omicidio Chiari: Eduart Xhani uccide la madre Meleqe Lusha e si consegna ai Carabinieri

Eduart Xhani, 21 anni, ha aggredito a freddo la madre Meleqe Lusha, 39 anni, in casa a Chiari. Si è consegnato ai Carabinieri di Cremona confessando il delitto.

La notte di lunedì si è trasformata in un incubo irreparabile per una famiglia di Chiari, dove la vita di Meleqe Lusha, 39 anni, è stata tragicamente spezzata nel proprio focolare domestico. La vittima, inserviente presso l'Ospedale Civile di Brescia, viveva nell'appartamento al terzo piano di via Tagliata insieme al figlio ventunenne, Eduard Xhani. L'aggressione è avvenuta senza preavviso alcuno, in un contesto che i vicini descrivono come apparentemente sereno e privo delle tensioni abituali che spesso precedono simili tragedie domestiche.

Il raptus violento nella casa di via Tagliata

Eduart Xhani, ex manovale attualmente impiegato come cameriere a Rovato, ha afferrato un coltello da cucina scagliandosi contro la madre con una violenza inaudita. I testimoni oculari indiretti e le risultanze preliminari indicano oltre dieci fendenti inferti tra il viso e il petto della donna. Gli attacchi sono stati così feroci da lasciare Meleqe Lusha esanime a terra, accanto alla camera da letto, in quello che è diventato il luogo definitivo della sua morte. Il gesto è stato descritto dagli inquirenti come un atto freddo e calcolato, privo di qualsiasi giustificazione immediata o provocazione visibile.

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Fuga di dieci ore verso la caserma dei Carabinieri

Subito dopo il tragico evento, il giovane ha preso le chiavi della propria Audi per allontanarsi dal luogo della strage. Nonostante la patente di guida fosse sospesa a causa di una precedente violazione stradale, Eduart Xhani ha messo in moto il veicolo e ha iniziato una fuga notturna durata quasi dieci ore. Il percorso è avvenuto al buio, attraversando le province di Brescia e Cremona, mentre il ragazzo indossava ancora gli abiti macchiati del sangue della madre. Questa lunga corsa contro il tempo ha permesso alle forze dell'ordine di tracciare le sue mosse, ma la sua posizione è rimasta incerta fino all'alba di martedì.

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Confezione e confessione a Cremona

All'alba di martedì, intorno alle sette del mattino, Eduart Xhani ha fermato la vettura davanti alla caserma dei Carabinieri di Cremona. Il giovane si è presentato al militare di guardia pronunciando la frase "Ho ucciso mia mamma. A casa nostra", prima di crollare in uno stato semi-confusionale. I militari di Chiari, avvisati tempestivamente, si sono recati immediatamente nell'abitazione di via Tagliata, rinvenendo il corpo senza vita della donna e l'arma del delitto. La scena era quella di un dramma appena consumato, con segni evidenti della lotta e della violenza subita.

Interrogatorio e custodia cautelare

Sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore di Brescia Laura Matrone, Eduart Xhani ha ammesso la propria responsabilità nei fatti, senza però riuscire a fornire alcuna spiegazione razionale o motivazione per il gesto compiuto. Descritto da conoscenti e parenti come un ragazzo introverso e privo di precedenti penali, il ventunenne è apparso agli inquirenti poco lucido e incapace di ricostruire con chiarezza le ragioni del raptus. Trasferito nel carcere di Canton Mombello, il giovane resta in attesa dell'udienza di convalida del fermo davanti al giudice per le indagini preliminari, con l'accusa di omicidio volontario aggravato.