Omicidio colposo per la morte di Simonetta Kalfus: tre professionisti a processo

Simonetta Kalfus è morta a causa di una sepsi dopo un intervento di liposuzione e lipofilling. La Procura accusa il chirurgo Carlo Bravi, l'anestesista Francesco Iandimarino e una dottoressa del pronto soccorso di omicidio colposo per negligenza. Le indagini rivelano condizioni igieniche inadeguate e una gestione clinica gravemente carente.

Simonetta Kalfus, una donna che aveva subito un intervento di liposuzione e lipofilling, è morta a causa di una sepsi. Secondo le indagini della Procura , l'operazione sarebbe stata eseguita in un ambiente non sterile e in condizioni non sicure.

La paziente, dopo aver manifestato sintomi preoccupanti, si era recata al pronto soccorso della casa di cura Sant'Anna di Pomezia, ma è stata dimessa dopo soli 90 minuti senza che venissero effettuati gli approfondimenti diagnostici necessari. Ora, per la sua morte, tre persone rischiano di finire a processo: il chirurgo Carlo Bravi, l'anestesista Francesco Iandimarino e una dottoressa del pronto soccorso.

L'accusa è omicidio colposo, in quanto i tre, secondo l'avviso di conclusione delle indagini, avrebbero agito con gravissima negligenza, contribuendo in modi diversi ma convergenti alla morte della paziente. La Kalfus è deceduta nel marzo dello scorso anno all'ospedale Grassi di Ostia, dove il medico legale ha confermato che la causa del decesso era un'infezione che aveva provocato sepsi, shock settico e compromissione multiorgano.

L'intervento chirurgico era stato eseguito il 6 marzo del 2025 nello studio Argos di viale Tito Labieno. Dopo l'operazione, alla paziente era stata somministrata una profilassi antibiotica, ma le sue condizioni si erano rapidamente aggravate. Il 13 marzo, alle 22.09, la Kalfus si era presentata alla casa di cura Sant'Anna di Pomezia con alterazione dello stato di coscienza, compromissione neurologica, eloquio impastato e parametri pressori non rassicuranti.

Nonostante questi sintomi allarmanti, è stata dimessa dopo circa 90 minuti senza ulteriori osservazioni. L'avviso di conclusione delle indagini ha evidenziato anche che Bravi e Iandimarino avrebbero compilato la cartella clinica in modo incompleto e carente, con una scheda anestesiologica priva di data.

Inoltre, l'intervento sarebbe stato effettuato in un luogo inidoneo e carente sotto il profilo della sicurezza igienica. Bravi è anche accusato di aver utilizzato lo studio per attività chirurgica senza autorizzazione. Non è la prima volta che il chirurgo finisce al centro di un'inchiesta: è già imputato per lesioni gravissime e violenza privata nei confronti di un'altra paziente, operata in una struttura inadeguata e senza il suo consenso.

Secondo l'accusa, il medico avrebbe diagnosticato un disturbo inesistente e seguito una procedura sbagliata, costringendo la donna a un secondo intervento nonostante lei non avesse dato il consenso. Le lesioni causate hanno lasciato la paziente con gravi conseguenze, con le quali deve ancora convivere





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