Omicidio dei quattro braccianti pakistani: fermati due connazionali, decisive le immagini della videosorveglianza

Due cittadini pakistani sono stati fermati per l'omicidio di quattro braccianti agricoli, bruciati vivi in un'auto ad Amendolara. Le telecamere di un'area di servizio hanno ripreso l'aggressione. Le indagini si focalizzano sui conflitti tra gruppi di migranti.

Due persone sono state fermate dalla Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti pakistani ritrovati ieri in un'auto lungo la strada statale 106 Jonica ad Amendolara, in provincia di Cosenza.

Si tratta di due cittadini pakistani, che sono stati sottoposti a fermo dopo un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile hanno identificato i due cittadini pakistani dopo aver visto le immagini del sistema di videosorveglianza del distributore di carburante dell'area di servizio nel quale è stata ritrovata l'auto in fiamme con a bordo i corpi dei quattro migranti bruciati vivi. Le telecamere, infatti, hanno ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.

I due sospettati sono stati fermati ieri sera a Villapiana, poi portati nella questura di Cosenza: dopo un lungo interrogatorio, per loro è scattato il fermo. Dalle immagini, come spiegato in una nota della Procura, si vedono due persone - secondo l'accusa i due uomini fermati - che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile. Quindi si vede una fiammata e i due fuggire.

La Procura di Castrovillari, che coordina l'inchiesta, al momento non ha diffuso informazioni sulle indagini, ma secondo il questore di Cosenza Antonio Borelli si è trattato di un omicidio. Fin da subito gli investigatori hanno escluso l'ipotesi dell'incidente. Le quattro vittime, di cui non sono ancora state rese note le identità, erano braccianti agricoli che lavoravano nei campi della zona. Vivevano ad Apollinara, nell'area urbana di Corigliano, sempre in provincia di Cosenza.

L'allarme è scattato intorno alle 13 di lunedì 1° giugno. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio di un minivan: solo dopo aver spento le fiamme si sono accorti che all'interno c'erano quattro uomini carbonizzati. Sarebbero stati uccisi e i loro corpi dati alle fiamme nello stesso luogo del ritrovamento, ma saranno le autopsie a chiarire vari aspetti della vicenda.

Le indagini, per il momento, si stanno concentrando sui contrasti tra gruppi di lavoratori migranti impiegati nei campi della zona. La comunità pakistana in Calabria è numerosa e spesso impiegata nel settore agricolo, in condizioni di sfruttamento e precarietà. Questo tragico evento ha scosso la zona, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sui conflitti interni tra diverse comunità di migranti. Gli inquirenti stanno esaminando anche eventuali legami con il caporalato, piaga diffusa nel Mezzogiorno.

I fermati, entrambi di origine pakistana, sono accusati di omicidio plurimo aggravato. La Procura ha disposto accertamenti tossicologici e balistici, e le autopsie, previste nei prossimi giorni, potrebbero rivelare dettagli cruciali sulle cause della morte. Nel frattempo, la polizia continua a raccogliere testimonianze e a visionare altri filmati di videosorveglianza nella zona per ricostruire la dinamica esatta. Il caso ha attirato l'attenzione nazionale, con richieste di maggiore tutela per i lavoratori migranti e interventi per prevenire simili violenze.

Il fermo dei due sospetti rappresenta un primo passo importante, ma l'inchiesta rimane complessa e potrebbe coinvolgere altre persone





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Omicidio Braccianti Pakistani Fermi Videosorveglianza Calabria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fuggono dalla polizia a Ostia e investono due ragazze: arrestati due giovaniA Ostia due giovani non si fermano all'alt e investono due minorenni durante una fuga di 4 km. Trovati arnesi da scasso in auto

Read more »

Arrestati due pachistani per l'omicidio di quattro braccianti in CalabriaDue cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio di quattro braccianti avvenuto il 1° giugno in Calabria. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di lunedì dopo essere stati fermati a Villapiana. Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.

Read more »

Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto: l'omicidio nei video della pompa di benzina. Due fermiDue cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara....

Read more »

Due persone fermate per l'omicidio dei migranti pakistani in CalabriaLa Procura di Castrovillari ha fermato due cittadini pakistani sospettati di aver ucciso quattro migranti pakistani trovati carbonizzati in un'auto in Calabria.

Read more »