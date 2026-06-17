Omicidio del capotreno a Bologna: perizia psichiatrica per Marin Jelenic, la difesa presenta documenti sulla schizofrenia

La Corte d'Assise di Bologna ha disposto una perizia psichiatrica per Marin Jelenic, il cittadino croato accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio il 5 gennaio scorso. La difesa ha prodotto certificati medici dalla Croazia che attestano una diagnosi di schizofrenia e precedenti ricoveri. Il processo prosegue con l'audizione di testimoni e la valutazione della capacità mentale dell'imputato.

Marin Jelenic, il cittadino croato di 36 anni accusato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio lo scorso 5 gennaio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna , è al centro di un procedimento giudiziario che dovrà chiarire le sue condizioni mentali al momento del delitto.

Durante l'udienza davanti alla Corte d'Assise di Bologna, il giudice ha conferito l'incarico per una perizia psichiatrica al professor Domenico Berardi, che dovrà valutare la capacità di intendere e di volere dell'imputato, la sua capacità di partecipare coscientemente al processo e l'eventuale pericolosità sociale. La difesa di Jelenic ha prodotto documenti provenienti dalla Croazia, che attestano precedenti ricoveri in strutture psichiatriche e una diagnosi di schizofrenia.

La Procura ha indicato come proprio consulente Stefano Ferracuti, mentre le parti civili e la difesa hanno tempo fino al 30 giugno per nominare i propri esperti. Le operazioni peritali inizieranno il 10 luglio e la relazione finale dovrà essere depositata entro il 15 settembre.

Il processo ha ascoltato già alcuni testimoni chiave, tra cui il macchinista Vittorio Mariotti, che dopo l'omicidio ha chiamato i soccorsi, e Alessandro Pirani, collega e amico della vittima, con cui Ambrosio aveva appuntamento per andare a cena. Secondo la ricostruzione, dopo l'omicidio Jelenic è salito su un treno diretto a Piacenza, dove ha sputato contro alcuni passeggeri. Il capotreno del convoglio lo ha invitato a scendere, ma Jelenic ha sputato anche a lui e lo ha schiaffeggiato.

I carabinieri intervenuti lo hanno fatto scendere a Fiorenzuola, ma lo hanno rilasciato perché non era ancora stata diffusa la nota di rintraccio. Jelenic è stato poi fermato il giorno successivo a Desenzano del Garda. La Corte ha inoltre ammesso la testimonianza del capotreno del treno su cui Jelenic è salito il 5 gennaio, che sarà ascoltato il 23 settembre, quando il processo riprenderà. Durante l'udienza, l'imputato ha mostrato un comportamento irrequieto.

Appena entrato in aula, ha chiesto di potersi sedere vicino alla propria legale, ma il presidente della Corte, Pasquale Liccardo, lo ha fatto rimanere nella gabbia a causa delle condotte tenute nell'udienza precedente. Jelenic ha interrotto più volte lo svolgimento, e dopo aver esclamato 'Sono detenuto, sono innocente' è stato allontanato per circa un'ora. Rientrato, ha nuovamente disturbato l'udienza ed è stato allontanato di nuovo.

La perizia psichiatrica dovrà stabilire se al momento del fatto fosse in grado di intendere e volere, se possa partecipare consapevolmente al processo e se rappresenti un pericolo sociale. Il caso ha sollevato interrogativi sulla gestione della salute mentale nel sistema giudiziario, mentre la comunità dei ferrovieri attende giustizia per Alessandro Ambrosio, un lavoratore stimato e padre di famiglia. Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 settembre, con la testimonianza del capotreno e la prosecuzione del dibattimento





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