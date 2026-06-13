Omicidio del sindaco Jose Angel Bravo Martinez a San Miguel Amatitlan, Oaxaca

Le autorità di Oaxaca indagano sull'omicidio del sindaco Jose Angel Bravo Martinez, ucciso nella regione della Mixteca. L'episodio riaccende i timori per la violenza contro amministratori locali in Messico, con almeno 60 politici assassinati l'anno scorso. Le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione per catturare i responsabili.

Le autorità dello stato messicano di Oaxaca stanno indagando sull'omicidio del sindaco di San Miguel Amatitlan, Jose Angel Bravo Martinez, ucciso a colpi d'arma da fuoco nella regione della Mixteca.

L'ufficio del procuratore dello stato ha dichiarato che il caso è considerato un crimine di alto impatto ed è stata aperta un'indagine formale. Le forze di sicurezza hanno avviato un'operazione per individuare i responsabili. Investigatori statali e squadre forensi sono stati inviati sul luogo dell'attacco per raccogliere prove e recuperare il corpo. Le autorità stanno coordinando l'indagine con i funzionari della sicurezza federale.

Non sono stati forniti subito dettagli sul possibile movente. Bravo apparteneva a una coalizione di partiti di opposizione, incluso il PAN (Partito Azione Nazionale). La violenza contro amministratori locali è una questione preoccupante in diverse aree del Messico, Specialmente nelle zone rurali, dove i gruppi della criminalità organizzata esercitano una forte influenza. Il mese scorso era stato assassinato Mario Hernandez Garcia, sindaco di Santiago Amoltepec, in un attacco che aveva causato anche altre due vittime.

Secondo i dati dell'organizzazione non governativa Causa en Comun, nel 2023 almeno sessanta politici o parlamentari sono stati uccisi in delitti mirati. Questi episodi evidenziano i rischi che gli amministratori locali corrono in contesti di conflitto tra Stato e organizzazioni criminali, spesso legati al controllo del territorio, al traffico di droga o a conflitti locali per il potere. Nonostante gli sforzi delle autorità, molti di questi crimini restano impuniti, alimentando un clima di insicurezza e sfiducia nelle istituzioni.

La protezione dei funzionari eletti rimane una sfida complessa, anche a seguito degli impegni presi dal governo federale di rafforzare la sicurezza in preparazione delle elezioni. L'uccisione di Bravo si inserisce in una serie di attacchi contro la classe politica che hanno attirato condanne a livello internazionale e sollecitato risposte più incisive da parte dello Stato messicano





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