Omicidio della madre malata: ridotta la pena per Cristina Scarpetti

La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha ridotto la condanna a 11 anni e 4 mesi per Cristina Scarpetti, che aveva ucciso la madre affetta da demenza frontotemporale. Riconosciuto il vizio parziale di mente.

La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha ridotto la condanna a 11 anni e 4 mesi di reclusione per Cristina Scarpetti , la donna di 41 anni responsabile della morte della madre, Paola Scatena , avvenuta il 9 maggio 2024 nella loro abitazione a Passoscuro, nel comune di Fiumicino.

La decisione rappresenta una significativa revisione della sentenza di primo grado, che aveva previsto una pena detentiva di 14 anni. Il cambiamento è motivato dal riconoscimento di un vizio parziale di mente al momento del fatto, un elemento cruciale che ha influenzato la valutazione dei giudici. La vicenda, profondamente tragica, affonda le radici in mesi di solitudine, disperazione e un progressivo deterioramento delle condizioni di salute della madre.

Paola Scatena era affetta da una grave forma di demenza frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che ha rapidamente alterato la sua personalità e le sue capacità cognitive. Questa condizione ha imposto alla figlia un carico emotivo e pratico insostenibile, portandola a un punto di rottura. Il processo ha rivelato un quadro di crescente difficoltà per Cristina Scarpetti, che si è trovata completamente sola ad affrontare la malattia della madre.

Le notti insonni, le crisi aggressive, i comportamenti autolesionistici della donna anziana hanno creato un ambiente familiare estremamente stressante e destabilizzante. La difesa ha sottolineato la mancanza di un adeguato supporto da parte del sistema sanitario, evidenziando le difficoltà incontrate nel ricevere una diagnosi precisa e un’assistenza continua e qualificata.

In aula, la Scarpetti ha descritto il crollo della sua vita personale e professionale, la perdita del lavoro, la trascuratezza dei rapporti familiari e la frustrazione di non riuscire a ottenere l’aiuto necessario. Ha inoltre rivelato di aver tentato il suicidio in passato, a testimonianza del suo profondo stato di angoscia e disperazione.

La tragedia si è consumata in un momento di particolare fragilità emotiva, quando la donna si è sentita sopraffatta dalla situazione e incapace di far fronte alle proprie responsabilità. Dopo aver compiuto l’atto, è stata lei stessa a contattare le forze dell’ordine, ammettendo le proprie responsabilità. La spontaneità della confessione e la descrizione dettagliata dei fatti hanno contribuito a delineare un quadro psicologico complesso e tormentato.

La Corte d’Appello ha attentamente valutato le testimonianze, le perizie psichiatriche e gli elementi raccolti durante il processo, giungendo alla conclusione che, al momento del fatto, la capacità di intendere e di volere di Cristina Scarpetti era significativamente compromessa. Questa valutazione ha portato alla riduzione della pena, riconoscendo che la donna non ha agito con piena consapevolezza delle proprie azioni.

Già in primo grado erano state concesse le attenuanti generiche, considerate prevalenti sull’aggravante del rapporto di parentela, evitando così una condanna all’ergastolo. La sentenza d’appello conferma e rafforza questa linea interpretativa, accogliendo pienamente la tesi difensiva sullo stato psicologico della donna. La vicenda solleva importanti interrogativi sulla gestione delle malattie neurodegenerative, sulla necessità di un maggiore supporto per i caregiver familiari e sulla fragilità psicologica che può derivare da situazioni di isolamento e disperazione.

Il caso Scarpetti rappresenta un monito sulla necessità di un sistema sanitario più efficiente e sensibile alle esigenze delle persone affette da demenza e dei loro familiari, affinché tragedie simili possano essere evitate in futuro. La sentenza, pur riconoscendo la gravità del gesto, tiene conto delle circostanze attenuanti e della profonda sofferenza che ha portato la donna a compiere un atto così estremo





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