Omicidio di Alessandro Venier: madre e compagna a processo in Corte d'Assise

Il giudice di Udine ha disposto il rinvio a giudizio di Lorena Venier e Mailyn Castro Monsalvo per l'omicidio e lo smembramento di Alessandro Venier. Le difese chiedono perizia psichiatrica e attenuazione della misura cautelare. Il processo inizierà il 20 luglio.

Alessandro Borghi: "Recito un film completamente in spagnolo. Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale" Ora è ufficiale: si andrà a processo.

Il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Udine ha disposto il rinvio a giudizio di Lorena Venier, 62 anni, e Mailyn Castro Monsalvo, 31 anni, per tutti i capi di imputazione contestati. Le due donne sono rispettivamente la madre e la compagna di Alessandro Venier, ucciso e poi fatto a pezzi a Gemona il 25 luglio scorso. Sono accusate di omicidio volontario pluriaggravato, vilipendio e occultamento di cadavere, in concorso.

In attesa del processo, che inizierà il 20 luglio prossimo in Corte d'Assise, le due donne si sono viste in aula, per la prima volta dalla convalida dell'arresto del 2 agosto scorso. Tra di loro non ci sono stati contatti durante l'udienza. La difesa di Castro Monsalvo, sostenuta dagli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo, ha annunciato di aver chiesto una perizia psichiatrica alla luce di nuovi elementi sullo stato psicologico della donna.

D'altra parte, i legali di Lorena Venier, Alice e Paolo Bevilacqua, hanno invece presentato un'istanza di attenuazione della misura cautelare dal carcere ai domiciliari: la donna ha espresso il desiderio di sistemare l'abitazione e renderla più confortevole per la nipote, figlia di Castro Monsalvo e Alessandro Venier, che oggi ha un anno e mezzo circa. La decisione sarà presa nei prossimi giorni. Alessandro Venier, 35 anni, è stato trovato morto nella cantina della propria abitazione, a luglio dell'anno scorso.

Secondo le indagini svolte finora, l'uomo sarebbe stato stordito con una forte dose di farmaci e poi soffocato con un cordino. Una volta morto sarebbe cominciata l'operazione di sezionamento del cadavere: secondo le accuse, le due donne avrebbero gettato in un bidone il corpo fatto a pezzi, poi lo avrebbero ricoperto con uno strato di calce viva per nascondere l'odore, come emerso dall'interrogatorio della madre. Dopo pochi giorni, le due donne avrebbero ammesso la responsabilità dell'omicidio e l'occultamento del cadavere.

Secondo quanto emerso nel corso dei mesi, la vittima aveva intenzione di trasferirsi in Colombia, insieme alla compagna, anche lei accusata dell'omicidio, e alla figlia di pochi mesi. Le due indagate, tra cui si sarebbe creato un "legame eccezionale", non erano però d'accordo: la madre non avrebbe voluto lasciare la nipote, mentre la compagna non sarebbe voluta tornare nel suo Paese diorigine





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