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Omicidio di Bakari Sako, il fratello: 'Non sopporto come veniamo trattati, vogliamo giustizia'

Cronaca News

Omicidio di Bakari Sako, il fratello: 'Non sopporto come veniamo trattati, vogliamo giustizia'
Bakari SakoOmicidioTaranto
📆5/31/2026 6:20 PM
📰leggoit
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Il fratello di Bakari Sako si sfoga sui social dopo l'omicidio del giovane. Sei indagati, tra cui minorenni. La famiglia chiede verità e denuncia il trattamento riservato alle persone di colore.

A distanza di qualche settimana dalla tragica scomparsa di Bakari Sako , il fratello minore Souleymane ha rotto il silenzio con un lungo e accorato post su Facebook, nel quale ha espresso tutto il dolore e la frustrazione di una famiglia distrutta.

'Ormai Bakari non c'è più, non potremo vedere più il suo volto, né ascoltare i suoi pensieri. Ha lasciato un vuoto che non sappiamo come riempire. Ha lasciato un vuoto a causa della violenza e noi vogliamo solo avere giustizia per il suo corpo', ha scritto, manifestando un'angoscia che va oltre le parole. La sua richiesta è chiara: verità e giustizia per un giovane strappato alla vita in modo brutale.

La vicenda ha scosso profondamente la comunità di Taranto, dove Bakari era conosciuto e amato. Le indagini, condotte con celerità, hanno portato all'identificazione di sei sospettati, tutti giovanissimi: quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra cui il presunto autore materiale delle coltellate, che ha già confessato, e due maggiorenni, Fabio Sale di 20 anni e Mimmo Colucci di 22 anni.

A loro viene contestato, a vario titolo, il reato di omicidio, mentre al momento non è stata ipotizzata l'aggravante dell'odio razziale. Gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire l'esatta dinamica e le motivazioni del delitto, mentre la famiglia chiede che non venga trascurato alcun dettaglio. Nel suo intervento, Souleymane Sako ha voluto affrontare anche il tema dell'integrazione e del trattamento riservato alle persone di colore in Italia.

'Credo che siamo considerati persone di colore e non dovremmo sentirci così. Non dovremmo essere costretti a protestare perché veniamo trattati male. Lo facciamo perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo dei diritti e dei doveri', ha affermato, lanciando un messaggio che va oltre la dimensione personale.

Il fratello della vittima ha concluso con un amaro atto d'accusa: 'Non sopporto il modo in cui veniamo trattati'. Le sue parole hanno riacceso il dibattito pubblico sul razzismo e sulla necessità di una maggiore inclusione sociale. L'intera città di Taranto si è stretta attorno alla famiglia Sako, partecipando a manifestazioni e veglie per chiedere giustizia.

Il caso di Bakari è diventato simbolo di una lotta più ampia contro la violenza e la discriminazione, e la speranza è che la sua morte non resti impunita

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Bakari Sako Omicidio Taranto Giustizia Razzismo

 

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