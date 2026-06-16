Omicidio di Chiara Guerra: il nipote 17enne confessato dopo venti coltellate e tentativo di incendiatura del corpo

Il corpo della professoressa Chiara Guerra è stato ritrovato nel Lemene dopo essere stato gettato in un canale dal nipote diciassettenne. L'autopsia ha rilevato venti coltellate e segni di incendio, mentre il giovane ha ammesso di aver gettato il coltello e il cellulare della vittima in acqua.

Il corpo della professoressa Chiara Guerra è stato recuperato questa mattina nelle acque del Lemene, nei pressi di San Stino di Livenza, a circa dieci chilometri dal luogo in cui il suo nipote diciassetteenne lo aveva abbandonato.

La polizia locale, avvisata da un passante che ha notato un corpo sospeso in superficie, ha prontamente allertato i carabinieri e i vigili del fuoco. I soccorritori hanno rinvenuto il cadavere avvolto in parte da un sacco di plastica, in condizioni di decomposizione avanzata dovuta a cinque giorni di permanenza in acqua.

L'intervento di medicina legale, guidato dal medico legale Antonello Cirnelli con il supporto di personale specializzato dei carabinieri, ha rivelato che la vittima era stata colpita da venti coltellate, con ferite profonde al collo e al torace. Inoltre, la perizia ha accertato che il giovane aggressore aveva tentato di dare fuoco al corpo, probabilmente nella speranza di occultare le tracce del delitto.

Il fuoco ha lasciato segni di ustioni su alcune parti del cadavere, ma il coltello utilizzato non è stato trovato; il ragazzo ha invece confessato di averlo gettato nello stesso canale insieme al cellulare della zia. Dopo le prime indagini, il 17enne è stato posto agli arresti e ha ammesso di aver agito per motivi personali, sebbene le ragioni precise non siano ancora chiare.

La sua confessione è stata registrata dalla procura di Treviso, che ha avviato un procedimento per omicidio volontario aggravato. Le autorità hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra le forze dell'ordine e i cittadini, che ha permesso di localizzare il corpo e di avviare tempestivamente le operazioni di soccorso e di investigazione.

Il caso ha suscitato un forte clamore mediatico nella regione, riaccendendo il dibattito sulla violenza domestica e sulla necessità di protocolli più efficaci per la protezione delle vittime a rischio. La comunità di San Stino di Livenza ha organizzato una veglia in memoria di Chiara Guerra, docente molto stimata e attiva nella vita locale, mentre gli investigatori continuano a raccogliere ulteriori elementi probatori per chiarire il movente e le eventuali responsabilità collaterali.

La vicenda, ancora oggetto di indagine, rimane un doloroso promemoria delle conseguenze letali di conflitti familiari irrisolti e della necessità di intervenire prontamente per salvaguardare le persone più vulnerabili





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