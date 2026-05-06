Omicidio di Chiara Poggi: Nuove Intercettazioni e Sviluppi Shock su Andrea Sempio

Emergono dettagli inquietanti da intercettazioni ambientali che coinvolgono Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Si parla di video intimi e confessioni solitarie.

Il mistero che avvolge l'omicidio di Chiara Poggi , avvenuto nel 2007 a Garlasco , torna a scuotere l'opinione pubblica e l'ambiente giudiziario con l'emergere di nuovi e inquietanti elementi.

Al centro di un recente filone d'indagine si trova Andrea Sempio, un uomo che è tornato sotto l'attenzione della Procura di Pavia a causa di intercettazioni ambientali di particolare rilievo. Le registrazioni, catturate nell'aprile del 2025 mentre l'indagato si trovava solo all'interno della propria automobile, rivelano un soliloquio che potrebbe cambiare la prospettiva di un caso già segnato da una condanna definitiva.

In questi audio, Sempio sembra dare voce a ricordi e confessioni che contrastano con le versioni fornite in precedenza agli inquirenti, rendendo il clima della nuova indagine estremamente teso e complesso. Secondo quanto riportato dagli atti della Procura, Sempio avrebbe fatto riferimento a un presunto video intimo che coinvolgeva la vittima e l'allora fidanzato, Alberto Stasi, quest'ultimo condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione per l'omicidio.

L'aspetto più sorprendente emerge quando l'indagato, parlando tra sé e sé, avrebbe imitato una voce femminile per rievocare un dialogo con la stessa Chiara Poggi. In questo ipotetico scambio, Sempio avrebbe tentato un approccio sentimentale o fisico con la ragazza, che però avrebbe rifiutato categoricamente, chiudendo la telefonata in modo brusco. L'uomo, ridendo tra sé, avrebbe commentato l'atteggiamento della vittima definendola dura, aggiungendo però in seguito che l'interesse tra i due non era reciproco.

Inoltre, emerge un dettaglio tecnico cruciale: Sempio avrebbe affermato di possedere il suddetto video intimo, dichiarando di averlo salvato all'interno di una penna USB, suggerendo che anche Stasi fosse a conoscenza di tale possesso dopo aver visto il contenuto sul cellulare. La difesa di Andrea Sempio, guidata dall'avvocato Liborio Cataliotti, ha reagito con cautela, sottolineando l'importanza della contestualizzazione di tali captazioni.

Il legale ha precisato che il suo assistito, avvalendosi della facoltà di non rispondere durante gli interrogatori, sarà in grado di spiegare ogni singolo passaggio una volta che avrà avuto modo di ascoltare integralmente i supporti audio, poiché finora ha avuto accesso solo a trascrizioni parziali e spesso infarcate di parti non comprensibili. Cataliotti ha sollevato dubbi sulla natura del dialogo, ipotizzando che Sempio potesse stare commentando il racconto di un'altra persona piuttosto che parlare con se stesso.

L'interrogatorio, durato quasi tre ore, ha lasciato spazio a una narrazione che la difesa intende replicare punto per punto non appena riceverà i documenti scritti e i file audio originali. Parallelamente a queste rivelazioni, è stato ascoltato Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Sempio. Nonostante le intercettazioni gli siano state sottoposte, Marco ha negato con fermezza di aver mai visionato insieme all'amico i presunti video intimi della sorella.

Il fratello di Chiara ha ribadito la sua fiducia nei confronti di Sempio, dichiarando di non credere che possa essere l'autore del delitto che ha devastato la sua famiglia. Questo legame affettivo aggiunge un ulteriore livello di complessità emotiva a un processo che sembra non voler trovare pace. Il quadro generale della vicenda si inserisce in un contesto di revisione giudiziaria.

Dopo l'omicidio del 13 agosto 2007 e la successiva condanna di Stasi nel 2017, il 2025 ha segnato un punto di svolta con l'inserimento di Sempio nel registro degli indagati e l'avvio di nuovi accertamenti su impronte, DNA e oggetti sospetti. L'indagine si è allargata persino a un ex procuratore di Pavia, segno che le istituzioni stiano cercando di capire se vi siano state falle o omissioni nelle fasi precedenti.

Con lo sguardo rivolto al 2026, la Procura di Pavia si prepara a valutare una richiesta di revisione del processo a Stasi, sperando che queste nuove prove possano finalmente portare alla verità assoluta su cosa accadde realmente in quella villetta del Pavese





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