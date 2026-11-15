Omicidio di Eduardo Flores: il Messico resta un incubo per i giornalisti

Autorità messicane indagano sull'uccisione del reporter Eduardo Flores ad Acapulco. Il caso si inserisce in un contesto di violenza endemica contro la stampa nazionale.

Le autorità messicane hanno avviato domenica un'indagine per omicidio relativo alla morte del giornalista Eduardo Flores, un reporter specializzato in sicurezza, questioni sociali e casi di persone scomparse proveniente dalla città costiera di Acapulco. Questo tragico evento rappresenta l'ultimo episodio di una serie di attacchi violenti contro i professionisti della stampa, confermando il posizionamento del paese come uno dei luoghi più letali al mondo per chi esercita il giornalismo.

Statistica letale: 181 morti dal 2000 e violenza strutturale

Il Messico rimane costantemente tra le nazioni con il tasso più elevato di incidentalità mortale per i giornalisti a livello globale. L'organizzazione londinese per la difesa dei diritti Article 19 ha documentato ben 181 casi di omicidi di reporter nel paese latinoamericano dal 2000 ad oggi. La maggior parte di queste tragedie si concentra negli stati caratterizzati da una forte presenza di gruppi della criminalità organizzata, con sei casi registrati nei soli primi sette mesi del 2026.

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La quasi totale impunità che accompagna questi crimini ha portato Reporters Without Borders a classificare il Messico come il secondo luogo più pericoloso al mondo per esercitare la professione giornalistica, superata solo dalla striscia di Gaza. Questa classifica evidenzia non solo la violenza fisica, ma anche il crollo dei meccanismi giudiziari necessari per garantire la sicurezza degli operatori dei media in contesti ad alto rischio.

Enfoque Informativo denuncia attacco alla libertà di espressione

Enfoque Informativo, l'agenzia di stampa per cui Flores lavorava, ha comunicato che il suo corpo è stato ritrovato sabato sera sulla periferia di Acapulco, una rinomata località turistica situata nello stato meridionale di Guerrero. L'entità ha espresso profondo sgomento definendo l'azione non solo come la perdita di un collega, un amico e una persona di grande valore umano, ma come un attacco diretto e sproporzionato alla libertà di espressione.

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"Non ci ridurranno al silenzio. Continueremo a fare giornalismo con la stessa determinazione ed etica professionale che hanno caratterizzato il lavoro di Eduardo Flores Salado", ha dichiarato l'agenzia in un comunicato ufficiale. L'organizzazione ha inoltre sollecitato la procura statale a condurre un'indagine approfondita e trasparente, impegnandosi affinché i responsabili del delitto vengano individuati e portati davanti alla giustizia.

Procura di Guerrero: indagine aperta ma senza risultati preliminari

La Procura dello Stato di Guerrero ha ufficialmente aperto un'indagine per omicidio in merito alla scomparsa e morte del reporter. Al momento, le autorità non hanno fornito dettagli sulle modalità dell'uccisione né hanno confermato l'effettuazione di alcun arresto. La mancanza di informazioni concrete sui progressi delle indagini riflette la complessità operativa che le forze dell'ordine affrontano in una regione storicamente controllata da gruppi criminali strutturati.

La morte di Flores si inserisce in una triste successione di violenze che hanno colpito il mondo della comunicazione negli ultimi mesi. A precederlo vi è stata l'uccisione di Roxana Guzman, direttore di un'emittente di cronaca nera a Veracruz chiamata Pulso Informativo del Sureste. Il suo rapimento il 2 giugno era stato documentato in un video diventato virale, che mostrava uomini mascherati mentre sfondavano la sua porta d'ingresso.

I resti di Roxana Guzman sono stati trovati un mese dopo il suo sequestro, chiudendo un capitolo che aveva attirato l'attenzione internazionale sulla precarietà della sicurezza dei giornalisti locali. Anche in questo caso, la scarsa efficacia delle indagini ha lasciato aperto un caso simbolo della violenza contro la stampa in Messico, alimentando la paura tra i colleghi ancora attivi nelle zone ad alto rischio criminale.