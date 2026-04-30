Omicidio di Garlasco: Svolta nelle Indagini, Indagato Andrea Sempio

La Procura di Pavia ha spostato l'attenzione su Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Il movente sarebbe un rifiuto sessuale. Alberto Stasi, precedentemente condannato, non è più considerato il solo responsabile.

La Procura di Pavia ha compiuto una svolta significativa nelle indagini relative all'omicidio di Chiara Poggi , avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. L'attenzione investigativa si è spostata su Andrea Sempio , ora unico indagato, al posto di Alberto Stasi , condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.

La Procura sostiene che Sempio abbia agito con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, specificamente a causa di un odio scaturito dal rifiuto di Chiara Poggi alle sue avances sessuali. Questa nuova prospettiva sul movente rappresenta una svolta cruciale nel caso, che per anni ha visto Stasi come il principale responsabile. Sempio, attraverso il suo legale, l'avvocata Angela Taccia, si dichiara innocente e afferma di non comprendere il movente sessuale contestato, sottolineando di non frequentare la vittima.

La ricostruzione dell'omicidio, come delineata dalla Procura, descrive una violenza brutale e premeditata. Secondo l'atto d'accusa, Sempio avrebbe colpito Chiara Poggi ripetutamente alla testa, prima in regione frontale sinistra e poi in regione zigomatica destra, facendola cadere a terra. Successivamente, l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e continuato ad aggredirla con almeno 3-4 colpi alla testa, causandole la perdita di sensi. Infine, avrebbe spinto il corpo della vittima lungo le scale della cantina, provocando lesioni cranio-encefaliche fatali.

La crudeltà dell'azione omicidiaria, evidenziata dal numero e dall'entità delle ferite inferte, costituisce un'ulteriore aggravante. La riapertura delle indagini nel 2025 aveva inizialmente considerato l'ipotesi di un concorso con ignoti o con lo stesso Stasi, ma le nuove prove raccolte hanno portato gli inquirenti a concentrarsi su Sempio.

Queste prove includono una consulenza genetica che lo collega indirettamente a tracce biologiche rinvenute sulla vittima, un'impronta digitale attribuita all'assassino sulla scena del crimine e lo scontrino utilizzato come presunto alibi, che la Procura ritiene non sufficientemente valido. La Cassazione aveva precedentemente stabilito che l'omicidio era stato commesso da una sola persona, aprendo la strada a nuove indagini. L'invito a comparire emesso dalla Procura di Pavia per Sempio rappresenta un passo fondamentale in questa nuova fase investigativa.

L'interrogatorio è fissato per il prossimo 6 maggio e sarà cruciale per comprendere la posizione di Sempio e valutare la solidità delle prove a suo carico. La vicenda, già complessa e travagliata, si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero portare alla verità definitiva sull'omicidio di Chiara Poggi. La famiglia della vittima, dopo anni di attesa e incertezza, spera che questa nuova indagine possa finalmente fare luce su quanto accaduto e portare alla giusta punizione del responsabile.

La Procura di Pavia si è impegnata a fondo nella ricerca della verità, analizzando ogni dettaglio e raccogliendo nuove prove per ricostruire l'esatta dinamica dell'omicidio. Il caso Poggi ha sempre suscitato grande interesse mediatico e pubblico, a causa della sua complessità e delle numerose incongruenze emerse nel corso degli anni. La condanna di Alberto Stasi, poi confermata in via definitiva, non aveva convinto tutti, e molti avevano continuato a dubitare della sua colpevolezza.

La riapertura delle indagini e il nuovo focus su Andrea Sempio rappresentano un tentativo di fare chiarezza e di rispondere alle domande ancora aperte. La Procura di Pavia ha agito con cautela e rigore, raccogliendo prove concrete e conducendo indagini approfondite prima di formulare nuove accuse. L'attenzione si concentra ora sull'interrogatorio di Sempio, che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del caso.

La difesa di Sempio, affidata all'avvocata Angela Taccia, si prepara a contrastare le accuse della Procura, sostenendo l'innocenza del suo assistito e mettendo in discussione la validità delle prove raccolte. La vicenda è destinata a tenere banco ancora per qualche tempo, e l'esito del processo potrebbe avere conseguenze significative per tutti i soggetti coinvolti. La speranza è che, alla fine, la verità possa emergere e che la giustizia possa essere fatta per Chiara Poggi e per la sua famiglia





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