Omicidio di Gianluca Ibarra Silvera: fermato un 19enne, indagano sulla gang

La Procura di Milano ha fatto un importante passo avanti nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto nella zona della stazione di Milano Certosa. È stato fermato un giovane di origine peruviana di 19 anni, accusato di omicidio aggravato. Gli investigatori stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli e individuare con precisione tutte le persone presenti nell'area della stazione al momento dell'aggressione. Una delle piste seguite è quella del possibile coinvolgimento delle cosiddette 'pandillas', le gang giovanili latinoamericane presenti in alcune zone della città.

La Procura di Milano ha fatto un importante passo avanti nelle indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera , avvenuto nella zona della stazione di Milano Certosa .

È stato fermato un giovane di origine peruviana di 19 anni, accusato di omicidio aggravato. Il ragazzo sarebbe parte del gruppo di otto giovani sottoposti a perquisizione nelle ultime ore tra Milano e l'hinterland. Gli altri sette coinvolti stanno ancora essendo interrogati dalla Squadra Mobile, coordinati dal pubblico ministero Elio Ramondini e dall'aggiunta Bruna Albertini.

L'inchiesta, guidata dalla Procura diretta da Marcello Viola, si basa su testimonianze, sopralluoghi e accertamenti tecnici che hanno permesso di raccogliere elementi importanti per la ricostruzione dei fatti. Gli investigatori stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli e individuare con precisione tutte le persone presenti nell'area della stazione al momento dell'aggressione. Secondo gli inquirenti, il 22enne sarebbe stato assalito da un gruppo di giovani armati di coltello.

Una delle piste seguite è quella del possibile coinvolgimento delle cosiddette 'pandillas', le gang giovanili latinoamericane presenti in alcune zone della città. La stazione di Milano Certosa è infatti un punto di ritrovo storico di diversi gruppi giovanili, e negli ultimi tempi sono stati segnalati episodi di tensione e liti tra comitive riconducibili ai 'maranza' e a gruppi di giovani latinoamericani.

Tra gli elementi osservati dagli investigatori vi sono anche alcune scritte con la sigla 'LK', acronimo riconducibile ai Latin Kings. Tuttavia, gli accertamenti non escludono la presenza di altre bande, tra cui la MS-13, frequentatrici dell'area. Al momento non risultano precedenti aggressioni analoghe nella zona, e nessuno dei giovani identificati risiede nel quartiere di Milano Certosa





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