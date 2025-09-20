Omicidio di Hayati Aroyo: Arrestata una donna per omicidio aggravato e rapina a Sesto San Giovanni

Una donna di 36 anni arrestata per l'omicidio di Hayati Aroyo, italo-turco, a Sesto San Giovanni. Coinvolti anche l'esecutore materiale e il marito della donna. Le indagini rivelano un movente legato a un presunto filmato intimo e tentativi di utilizzo delle carte di credito della vittima.

Avevo paura di provare pietà ma non l'ho provata. Quando guardavo era per vedere se provavano qualcosa ma nulla. Queste sono le parole di V.P., 36 anni, arrestata per l'omicidio di Hayati Aroyo, un italo-turco ucciso il 23 luglio in un appartamento a Sesto San Giovanni , a cui è stato dato fuoco dopo il delitto. Le dichiarazioni della donna emergono da una conversazione su WhatsApp con E.S., 33 anni, di origine albanese, l'esecutore materiale del delitto, da cui V.P. si era separata.

La conversazione è ora agli atti dell'inchiesta, rappresentando un elemento cruciale per ricostruire la dinamica dell'omicidio e il coinvolgimento dei protagonisti. L'efferato omicidio di Hayati Aroyo è avvenuto in circostanze particolarmente brutali. L'albanese E.S. ha inferto alla vittima ben 30 coltellate dopo che la donna, V.P., gli aveva aperto la porta dell'appartamento. Nel frattempo, il marito di V.P., E.P., 38 anni, aspettava in strada, ignaro della tragedia che si stava consumando all'interno. L'indagine si è concentrata non solo sull'omicidio, ma anche sulle azioni successive dei coinvolti. Dopo l'omicidio, V.P., insieme ad altre persone, ha tentato di utilizzare le carte di credito della vittima in diverse sale scommesse e altri esercizi commerciali. Questo comportamento, che ha destato i primi sospetti, ha fornito un importante spunto investigativo agli agenti della Squadra Mobile di Milano. Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, hanno portato all'arresto dei tre sospettati con l'accusa di omicidio aggravato e rapina. L'accusa di rapina è stata aggiunta in quanto, dall'appartamento di Aroyo, i responsabili hanno sottratto denaro, carte di pagamento, un tablet e un telefono cellulare. Il movente principale sembra risiedere nel timore che, all'interno dei dispositivi elettronici, potesse esserci un filmato che ritraeva V.P. in atteggiamenti intimi con la vittima. La paura era quella che tale filmato potesse essere diffuso, compromettendo ulteriormente la posizione della donna e innescando possibili ricatti. \L'inchiesta, condotta con meticolosità dalla Squadra Mobile di Milano, ha mirato a ricostruire ogni dettaglio di questa tragica vicenda. Gli investigatori hanno esaminato attentamente le conversazioni su WhatsApp, le testimonianze e le prove raccolte sul luogo del delitto. L'obiettivo è stato quello di accertare con precisione le responsabilità di ciascun coinvolto e di delineare il quadro completo del delitto e delle sue motivazioni. La scoperta del movente legato al presunto filmato intimo ha aggiunto un elemento di complessità all'indagine, portando gli investigatori a concentrarsi anche sulla sfera privata della vittima e della sospettata. Sono state interrogate persone vicine ad Aroyo e a V.P., al fine di raccogliere informazioni utili per chiarire i rapporti tra i protagonisti e per ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto. L'attenzione degli investigatori si è concentrata anche sulle modalità con cui è stata progettata e attuata la rapina, che ha seguito l'omicidio. Le indagini hanno rivelato un complesso intreccio di relazioni personali, interessi economici e timori legati alla sfera privata. Questo ha reso l'inchiesta particolarmente delicata e complessa, richiedendo un'analisi approfondita di ogni elemento probatorio. Tutti e tre i fermati, V.P., E.S. e E.P., risultano residenti nella zona di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Questo dettaglio geografico ha fornito un ulteriore elemento di indagine, consentendo agli investigatori di focalizzarsi sui possibili legami tra i tre e sulle loro attività nella zona. Le indagini sono tuttora in corso e potrebbero portare a ulteriori sviluppi e a nuove scoperte. La Procura di Monza, in collaborazione con la Squadra Mobile di Milano, sta lavorando per assicurare alla giustizia tutti i responsabili di questo efferato omicidio e per fare piena luce sulle circostanze che lo hanno determinato. Le indagini proseguono per appurare eventuali complicità e per ricostruire l'esatta sequenza degli eventi.\Un aspetto chiave dell'indagine riguarda la ricerca di eventuali complici e di ulteriori elementi che possano far luce sui moventi dell'omicidio e sulla rapina. Gli investigatori stanno analizzando i tabulati telefonici, i dati relativi ai movimenti bancari e le testimonianze raccolte, al fine di individuare possibili legami tra i sospettati e altre persone. L'analisi dei dispositivi elettronici sequestrati, in particolare telefoni cellulari e tablet, è di fondamentale importanza. Gli esperti informatici della Polizia Scientifica sono al lavoro per recuperare dati cancellati, analizzare messaggi e ricostruire le attività online dei sospettati. L'obiettivo è quello di individuare eventuali prove che possano confermare il movente legato al presunto filmato intimo o che possano rivelare nuovi elementi utili alle indagini. La cooperazione tra le forze dell'ordine e la Procura di Monza è fondamentale per il successo delle indagini. I magistrati e gli investigatori stanno lavorando a stretto contatto, condividendo informazioni e coordinando le attività investigative. L'obiettivo è quello di fare piena luce su questa tragica vicenda, assicurando alla giustizia i responsabili e fornendo una risposta alle domande della comunità. Le indagini proseguono con scrupolosità e professionalità, al fine di ricostruire l'intera dinamica dell'omicidio e di accertare le responsabilità di ciascun soggetto coinvolto. La Squadra Mobile di Milano e la Procura di Monza stanno concentrando i loro sforzi per garantire che la verità venga accertata e che i colpevoli vengano puniti per questo efferato delitto





