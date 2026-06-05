Omicidio di madre a colpi di mattarello: fermato il figlio di 48 anni, corpo occultato in cantina di cemento

Il figlio di 48 anni ha confessato di aver ucciso la madre durante una violenta discussione, nascondendo il corpo in una cantina con un blocco di cemento. L'indagine, condotta dal Nucleo Investigativo di Frascati, è diretta dal procuratore Maurizio Arcuri.

Un drammatico caso di omicidio familiare è stato portato alla luce nella zona di Villaggio Prenestino, nel quartiere di Via Macchiagodena, grazie all'intervento dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati .

La vittima, una donna di sessantacinque anni, era scomparsa da diversi giorni; le ricerche sono iniziate solo dopo che i familiari hanno sporto denuncia di scomparsa. Gli inquirenti, concentrandosi rapidamente su tutti i componenti della famiglia, hanno interrogato il figlio unico, un uomo di 48 anni senza precedenti penali. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha ammesso di aver ucciso la madre, descrivendo con freddezza i fatti che hanno portato alla tragedia.

Secondo le proprie dichiarazioni, una violenta discussione si è scatenata nella loro abitazione. In preda a un impeto di rabbia, l'uomo ha spinto la madre, facendola cadere e colpendola contro un tavolo, provocandone una ferita alla testa. Ancora agonizzante, la donna è stata poi colpita con un mattarello, lo stesso attrezzo da cucina che l'uomo ha usato per infliggere il colpo finale, provocandone la morte. Dopo l'omicidio, il figlio ha tentato di occultare il cadavere per non essere scoperto.

Nella notte, ha spostato il corpo nella cantina di casa, nascondendolo all'interno di un blocco di cemento realizzato ad hoc. Il corpo è stato successivamente ritrovato grazie alla collaborazione dell'uomo, che ha indicato il luogo esatto agli inquirenti. Sul posto la squadra dei Carabinieri ha effettuato i rilievi tecnici, documentando la struttura del manufatto in cemento e raccogliendo le prove necessarie per la ricostruzione dei fatti.

L'inchiesta è è sotto la direzione del procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, il quale ha avviato le indagini per comprendere a fondo le dinamiche del delitto e individuare il movente di questo gesto estremo, che ha scosso l'intera comunità di Frascati. Il caso ha riacceso il dibattito su tematiche legate alla violenza domestica e alla necessità di interventi tempestivi per prevenire simili tragedie.

Le autorità hanno ricordato che esistono numerosi sportelli di assistenza per le vittime di violenza o stalking, tra cui il numero gratuito 1522 e il servizio di chat online disponibile sul sito www.1522.eu, attivo in più lingue tra cui italiano, inglese, francese, spagnolo, arabo, farsi, albanese, russo, ucraino, portoghese e polacco. La vicenda, pur sconcertante, serve da monito per rafforzare le reti di supporto e le misure di protezione rivolte a coloro che si trovano in situazioni di conflitto familiare, con l'obiettivo di impedire che altre famiglie debbano vivere una simile tragedia.





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