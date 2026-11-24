Il carrozziere 66enne Verduci è stato condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Maria Luigia Borrelli, uccisa nel 1995 con un trapano.

Il carrozziere 66enne Verduci, residente nel quartiere genovese di Marassi, è stato condannato a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Maria Luigia Borrelli. La donna, 42 anni, era stata uccisa il 6 settembre 1995 in un appartamentino di vico degli Indoratori, nel centro storico. Il caso, rimasto a lungo irrisolto, è tornato al centro dell'attenzione dopo la riapertura delle indagini all'inizio del 2023.

La sentenza chiude una vicenda giudiziaria iniziata oltre un quarto di secolo fa e costruita su elementi scientifici recuperati solo di recente. Il delitto ha colpito una donna che svolgeva il lavoro di infermiera e che, secondo gli investigatori, esercitava anche la prostituzione.

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Indagini riaperte e nuova analisi dei reperti

La svolta investigativa è arrivata grazie all'analisi dei reperti conservati dal 1995, sottoposti a nuovi esami con tecnologie sviluppate nel frattempo. Il percorso degli inquirenti ha portato infine a Verduci, dopo una fase in cui i sospetti erano caduti su un primario ospedaliero, oggi deceduto.

Quel primario è stato poi ritenuto estraneo ai fatti, e la pista che lo riguardava è stata abbandonata. Il riesame dei materiali ha quindi riportato l'indagine su un nuovo profilo, costruito sulle tracce biologiche rinvenute sugli oggetti della scena.

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Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima è stata aggredita a pugni e poi colpita con una serie di oggetti contundenti. L'omicidio si sarebbe concluso con un trapano, utilizzato per infliggere 15 fori tra il petto e il collo. La crudeltà dell'azione ha portato a riconoscere l'aggravante della crudeltà.

Difesa e prove del dna nel processo

Gli avvocati di Verduci, Emanuele Canepa e Andrea Volpe, sostengono che il loro assistito sia innocente. La difesa fa leva sull'assenza di tracce biologiche riconducibili a Verduci sul trapano, l'arma indicata come strumento del delitto.

Quell'elemento, però, non è bastato per ottenere l'assoluzione. Su altri reperti, in particolare una tenda e due mozziconi di sigaretta, il dna è risultato totalmente corrispondente a quello di Verduci, circostanza che ha pesato nel verdetto di condanna.

Rachele De Stefanis, legale di Francesca Andreini, figlia di Luigia Borrelli, ha espresso soddisfazione per l'esito del processo, definito molto atteso. Il legale ha riconosciuto che la decisione è delicata per la controparte, ma ha sottolineato che il risultato ripaga il lavoro svolto soprattutto dalla procura.

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Famiglia della vittima e prossimi passi

Per la famiglia di Maria Luigia Borrelli, la condanna rappresenta il riconoscimento giudiziario di una vicenda che si era trascinata per decenni. Francesca Andreini, figlia della vittima, è assistita dall'avvocata Rachele De Stefanis, che ha seguito la parte civile fino alla sentenza.

Il verdetto segna la fine del primo grado di giudizio nelle parole dei legali coinvolti, mentre la difesa di Verduci ribadisce la propria linea sull'innocenza del suo assistito. Le motivazioni e gli eventuali ricorsi restano l'unico passaggio ancora da verificare.