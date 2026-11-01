Il 2 novembre 1975 veniva trovato il cadavere di Pier Paolo Pasolini all'Idroscalo di Ostia. La cronaca del delitto e i dettagli sulla vittima.

Alle sei e trenta minuti del secondo giorno del mese di novembre nel anno millenovecentosettantacinque, il corpo senza vita di Pier Paolo Pasolini fu rinvenuto sul terreno fangoso presso l'Idroscalo di Ostia. La zona era situata in prossimità di una serie di baracche e vicina a un piccolo campo da calcio, un luogo apparentemente innocuo che divenne la scena di un tragico ritrovamento. Una residente del quartiere, una donna di nome Maria Teresa Lollobrigida, fu la prima a scorgere la figura distesa tra la vegetazione e i detriti, segnando l'inizio delle indagini su una delle vicende più complesse e discusse della storia italiana recente.

Il ritrovamento del corpo a Ostia

La donna, colta dallo sgomento, segnalò immediatamente la presenza del cadavere alle autorità competenti. Quando i Carabinieri giunsero sul posto, la scena appariva raccapricciante: il volto della vittima era gravemente sfigurato, con evidenti segni di violenza alla testa e al torace. Sul terreno circostante, l'ispezione visiva rivelò chiaramente le tracce profonde lasciate dagli pneumatici di un veicolo, indicando che l'uomo era stato probabile travolto da un'automobile dopo essere stato brutalmente aggredito. Questi dettagli fisici fornirono i primi indizi cruciali sulla dinamica degli eventi che avevano condotto alla morte dello scrittore e regista.

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L'arresto del giovane Giuseppe Pelosi

Prima ancora che il corpo fosse stato ufficialmente identificato, i Carabinieri avevano già proceduto all'arresto di un ragazzo di soli diciassette anni, di nome Giuseppe Pelosi, comunemente noto come Pino. Il giovane era stato fermato mentre guidava un'Alfa Romeo 2000 GT Veloce, un modello di automobile che risultò essere quella di proprietà della vittima. Questa coincidenza temporale e materiale spinse le indagini verso un'ipotesi immediata di responsabilità diretta, collegando il veicolo rinvenuto con la scena del crimine e ponendo Pelosi al centro delle attenzioni della giustizia fin dalle prime ore successive al tragico evento.

L'identità della vittima e Ninetto Davoli

L'identificazione ufficiale del corpo fu affidata a un amico stretto della vittima, l'attore e regista Ninetto Davoli, che riconobbe immediatamente l'uomo nonostante le gravi lesioni che ne alteravano il viso. La notizia della morte di Pasolini sconvolse l'opinione pubblica e il mondo culturale italiano, dato che lo scrittore, nato a Bologna il quinto giorno del marzo dell'anno millenovecentoventidue, era una figura di spicco e di grande influenza. All'epoca della morte, Pasolini aveva cinquantatré anni ed era riconosciuto come uno dei pensatori più acuti e provocatori della sua generazione, leaving behind una vasta eredità letteraria e cinematografica.

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La vita e le opere di Pier Paolo Pasolini

Pasolini era una figura poliedrica che ricopriva i ruoli di poeta, romanziere, regista cinematografico, saggista e polemista sulle pagine dei più importanti quotidiani italiani. La sua opera letteraria aveva raccontato con crudeltà e realismo le borgate romane e il sottoproletariato, con romanzi come Ragazzi di vita e Una vita violenta. Questa attenzione per gli emarginati si trasmise poi nel cinema, con capolavori come Accattone, che esploravano le margini della società. La sua penna non si limitava alla narrazione, ma denunciava con forza la trasformazione dell'Italia da paese prevalentemente contadino a società dei consumi moderna.

Le polemiche e la morte di Pasolini

La sua visione critica lo portò a denunciare la perdita d'identità delle periferie urbane, il conformismo dilagante e la repressione sessuale che caratterizzavano la nuova Italia degli anni Sessanta e Settanta. Viveva apertamente la propria omosessualità in un paese che rimaneva ancora profondamente bigotto, una scelta che gli attirò numerosi nemici, censure e procedimenti giudiziari. Al momento della morte, il regista aveva appena terminato il montaggio del film Salò o le centoventi giornate di Sodoma, un'opera che sarebbe uscita postuma, e stava lavorando a un romanzo incompiuto intitolato Petrolio. La sua morte violenta a Ostia rimane uno dei misteri più irrisolti, intrecciando la fine della vita di un genio con le tensioni sociali dell'epoca.