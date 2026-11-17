Elda Capuano, 88 anni, trovata uccisa a Castel San Giorgio. Arrestate familiare e confessato. Il lutto cittadino per l'insegnante stimata.

Un omicidio efferato ha colpito la comunità di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, nella mattina di martedì 17 novembre. La vittima è Elda Capuano, una donna di 88 anni, vedova e madre di tre figli, che ha trascorso gran parte dell'anno presso la figlia ma rientrava periodicamente nella sua abitazione per vivere con autonomia.

La dinamica dell'omicidio e l'identificazione

L'aggressione si sarebbe consumata dopo le 22:00 della sera precedente, martedì 16 novembre. La salma dell'anziana è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione nella giornata di martedì 17 novembre. L'assassino ha colpito Elda Capuano con almeno dieci fendenti all'addome, dimostrando una violenza straordinaria.

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Le indagini hanno consentito di identificare e fermare un familiare della vittima, residente nelle vicinanze dell'abitazione. Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità, l'arrestato avrebbe già confessato il reato. Un ruolo determinante per l'individuazione dell'uomo è stato svolto dalle immagini di videosorveglianza di un esercizio commerciale situato nella zona.

Il corpo della donna ora si trova all'ospedale di Mercato San Severino, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnico-scientifici necessari a ricostruire con precisione ogni dettaglio della dinamica criminosa.

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La reazione istituzionale e il lutto cittadino

La sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, ha espresso sgomento e profonda addolorazione attraverso i social network, definendo l'atto barbaramente efferato. La prima cittadina ha sottolineato come Elda Capuano fosse un punto di riferimento fondamentale per una famiglia stimata e riconosciuta dall'intera collettività locale.

La sindaca ha inoltre ricordato la professione della vittima, descrivendola come un'insegnante che ha dedicato la propria vita alla crescita e all'educazione di intere generazioni di concittadini. Un'eredità di garbo, dedizione e umanità che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale della città.

In segno di profondo rispetto, cordoglio e partecipazione da parte dell'intera comunità, la sindaca Paola Lanzara ha annunciato immediatamente che nel giorno delle esequie sarà proclamato il lutto cittadino. Castel San Giorgio si fermerà, unendosi in un abbraccio silenzioso e solidale attorno alla famiglia Sessa.

Il contesto sociale e le indagini in corso

La famiglia Capuano è ampiamente conosciuta a Castel San Giorgio; al marito Domenico Sessa, defunto, era stato intitolato il campo sportivo cittadino, a testimonianza del rispetto e della riconoscenza della collettività verso questo nucleo familiare. La morte di Elda ha quindi colpito nel profondo l'identità e i valori di un'intera borgata.

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Le forze dell'ordine e la magistratura stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per verificare il movente che ha spinto l'assassino a colpire con tanta violenza un'anziana donna che aveva dedicato la vita agli altri. La comunità resta scossa e in attesa di chiarimenti sulle circostanze che hanno preceduto la tragedia, unendo il dolore personale alla commozione collettiva per la perdita di una figura così significativa.