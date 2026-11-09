Omicidio Emilia Bianchi: arrestato il figlio, autopsia il 10 novembre

Arrestato il figlio di Emilia Bianchi, trovata uccisa a Pavia. L'autopsia prevista per l'8 novembre chiarirà i tempi del decesso e le modalità del delitto.

La polizia giudiziaria e la magistratura hanno arrestato un uomo di 47 anni, figlio della vittima Emilia Bianchi, per l'omicidio della settantenne. L'episodio si è consumato nella villetta sita in via Paolo VII, a Pavia, dove il corpo senza vita della donna è stato scoperto il 7 novembre. Il figlio è stato individuato nella stessa abitazione, in uno stato psicologico di forte turbamento, ma non ha ancora fornito dichiarazioni alle autorità.

Le ultime ore di vita della vittima

Emilia Bianchi era stata riprenduta viva dalle telecamere di sorveglianza del centro commerciale venerdì pomeriggio, prima che accadesse il tragico fatto. Questa cronaca visiva rappresenta un elemento cruciale per ricostruire la timeline dell'assassino e stabilire con precisione quando è avvenuta la violenza. Gli investigatori stanno analizzando meticolosamente le riprese per collegare la presenza della vittima nella zona pubblica con il suo ritorno a casa.

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Il ruolo della perizia medico-legale

L'indagine è ora affidata alla consulenza tecnica che il procuratore Cinzia Clemente ha ordinato. La dottoressa Silvia Visanà, appartenente all'Istituto di medicina legale di Pavia, eseguirà l'autopsia domenica 8 novembre. Questo esame scientifico è determinante per stabilire la causa del decesso e l'orario esatto della morte, confermando o smentendo l'ipotesi che l'omicidio sia avvenuto la sera di venerdì precedente.

La posizione dell'indagato e del figlio

Il figlio di Emilia Bianchi, attualmente in carcere, si è chiuso nel silenzio più totale durante i primi momenti delle indagini. Trovato accanto al corpo della madre, era visibilmente sotto choc e non ha collaborato con i Carabinieri o con gli inquirenti. Si prevede che verrà formalmente interrogato tra martedì e mercoledì, momento in cui si spera di ottenere chiarimenti sul suo comportamento e sulle sue presenze nella casa durante i giorni precedenti.

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Le tempistiche processuali future

Le indagini procedono con tempistiche serrate per definire la dinamica dei fatti. Oltre all'interrogatorio del figlio, l'esame autopsico dell'8 novembre fornirà i dati tecnici necessari al PM Cinzia Clemente per valutare la misura cautelare e gli eventuali capi d'imputazione. La comunità di Pavia attende con preoccupazione gli sviluppi di questa inchiesta che ha sconvolto la tranquillità del quartiere.

Impatto sulla comunità locale

La scoperta del delitto nella tranquilla via Paolo VII ha generato allarme e tristezza nel territorio pavese. La vicinanza temporale tra le immagini della vittima viva e la sua morte ha acuito la sensazione di insicurezza. Le autorità assicurano che ogni dettaglio verrà approfondito per garantire giustizia alla famiglia e chiarezza ai cittadini riguardo alla sicurezza del proprio quartiere.